ЗАО "Спитамен Банк" совместно со строительной компанией «Авиценна» объявляет о начале Акции – "Ипотека под 12%".

В последнюю неделю уходящего года, Спитамен Банк совместно со строительной компанией «Авиценна», дарит возможность приобрести собственное жилье в одной из элитных новостроек компании «Авиценна», в кредит, всего по 12% годовых. Но и это еще не все, первые четыре месяца процентная ставка по данному кредиту равна 0%!

На сегодняшний день эти условия по ипотеке являются одними из самых доступных на рынке кредитования Таджикистана.

"Руководство Спитамен Банка пришло к выводу, что необходимо предоставить лучшие условия по ипотечному кредитованию. Для этого было несколько причин. Во-первых, чтобы сделать ипотечное кредитование доступным для широких слоев населения. Во-вторых, для способствования развитию строительства, и в-третьих, для того чтобы развивать эффективную кооперацию между Спитамен Банком и представителями бизнес-структур" – отметил Первый заместитель Председателя Правления Умеджон Хикматов.

Для того чтобы получить кредит, всем желающим, необходимо обратиться в строительную компанию «Авиценна» и выбрать с консультантом квартиру. После совершения первого взноса в размере 30% от стоимости квартиры, консультант сопровождает клиента в ближайший филиал Спитамен Банка, где оформляется ипотека. Если клиент уже оплатил часть стоимости квартиры, ранее, и желает получить кредит для оплаты оставшейся части стоимости квартиры, то ему необходимо обратиться в филиалы ЗАО "Спитамен Банк", где специалисты проконсультируют и помогут подготовить все необходимые бумаги.

Акция «Ипотека под 12%» распространяется только на "новостройки" компании «Авиценна». Сотрудники компании «Авиценна» и представители Спитамен Банка на официальной презентации акции отметили, что детально продумали коммуникацию «застройщик-клиент-банк». На протяжении всего процесса оформления ипотеки, начиная с обращения клиента и заканчивая выплатой ипотеки, клиента будут сопровождать как сотрудники строительной компании «Авиценна», так и сотрудники кредитного отдела ЗАО «Спитамен Банк».

«Чтобы клиентам не пришлось бегать от одной компании в другую, мы решили, что с обеих сторон будет проводиться максимально клиентоориентированная работа на всех этапах оформления ипотеки. Клиенты, которые обратились в банк за ипотекой по акции, также будут сопровождены к компании – застройщику. Для нас важно обеспечить комфорт и предоставить качественный сервис своим клиентам», - говорят разработчики продукта.

Акция «Ипотека под 12%» распространяется исключительно на новостройки компании «Авиценна», с 27 декабря 2016 года по 31 марта 2017 года.