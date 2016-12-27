Старший советник аппарата помощника президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей, экс-пресс-секретарь президента республики Зафар Сайидзода (Зафар Саидов) написал новую книгу «Современный Таджикистан: актуальные вопросы национального развития в условиях независимости».

Книга издана на таджикском языке столичным издательством «Контраст». Главным редактором этого солидного издания выступил доктор филологических наук, профессор РТСУ Масрур Абдуллаев.

Книга состоит из 608 страниц и трех глав. В ее первой главе автор беспристрастно проанализировал политическую деятельность и воззрения президента Рахмона на различных этапах становления и укрепления национальной государственности.

Вторая глава книги - «Международная деятельность Лидера нации Эмомали Рахмона: возвращение таджикского национального государства на арену мировой политики» - содержит оценки современной мировой политической действительности, трактует вопросы концептуальных основ и практических проявлений внешней политики суверенного независимого государства Таджикистан.

В третьей главе Зафар Сайидзода излагает свое видение путей и способов защиты социальных основ, нравственных устоев и языковой культуры нашего общества от разрушительного воздействия глобализации в современном мире.

Издание рассчитано для политиков, дипломатов, научно-педагогических кругов, а также для различных категорий читателей.