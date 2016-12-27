В столицу Таджикистана сегодня прибыла внушительная делегация правительства Узбекистана во главе с вице-премьером соседней страны Рустамом Азимовым.

Сегодня в Душанбе состоится очередное заседание таджикско-узбекской межправительственной комиссии, заявил источник «АП» в правительстве Таджикистана.

В состав делегации соседней республики вошли заместители министров иностранных дел, внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли, сельского и водного хозяйства, зампред Государственного таможенного комитета другие.

Сопредседателями комиссии двух стран являются вице-премьер Узбекистана Рустам Азимов и первый вице-премьер Таджикистана Давлатали Саид.

В повестке дня заседания, которое начнется сегодня и завершится завтра, - вопросы увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимных поставок промышленной продукции, создания СП по производству востребованной на рынках двух стран продукции, сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере, взаимодействия таможенных служб двух стран, культурно-гуманитарного сотрудничества, расширения договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества и другие.

Стороны также могут рассмотреть вопросы, связанные со смягчением визового режима, который был введен в сентябре 2000 года.

Ожидается, что Рустама Азимова примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

По словам источника, в начале будущего года Ташкент планирует организовать в Душанбе обширную выставку товаров, произведенных в Узбекистане, — от узбекского автопрома до продуктов питания. По итогам выставки в Душанбе пройдет первый в истории стран бизнес-форум таджикских и узбекских деловых кругов.