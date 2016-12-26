Команда Всемирного банка выявила ухудшение в Таджикистане оказание услуг электроснабжения и водоснабжения. Перебои в оказании этих услуг в нынешнем году происходили чаще, чем в предыдущем году.

Сравнение периода с мая по сентябрь 2015 года и аналогичного периода в прошлом году показывает, что перебои с водоснабжением в этом году происходили чаще. Кроме того, в этом году чаще происходили перебои с электроснабжением. Например, доля домохозяйств, отметивших отключения помимо введённого лимита, была выше на треть в сентябре 2016 года по сравнению с сентябрем 2015 года. Об этом говорится обследовании Всемирного банка «Слушая Таджикистан».

Тем временем, результаты обследования показывают, что денежное благополучие домохозяйств Таджикистана продолжает улучшаться. Доказательством этого служит факт, что за период с мая по сентябрь 2016 года реальный доход на душу населения, в среднем, вырос на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Такой рост дохода на душу населения обусловлен увеличением конкретных компонентов дохода, таких как доход от денежных переводов, зарплаты, а также от самостоятельной занятости и сельскохозяйственной деятельности. Что касается денежных переводов, то интересным их аспектом стало то, что они не поднимались ровно для всех групп. Например, за период май-сентябрь 2016 г. средний доход от денежных переводов нижних 40% домохозяйств вырос только на 9% в сравнении с тем же период прошлого года, в то время как для верхних 60% он вырос на 14%», - отмечают авторы обследования.

Они подчеркивают, что рост заработной платы наблюдался в результате официального увеличения заработной платы в июле этого года, что отразилось на размере официальной минимальной заработной платы, заработной платы в государственном секторе, студенческих стипендий и пенсий.

«Повышение доходов от самостоятельной занятости и сельскохозяйственной деятельности можно было бы объяснить тем, что из-за экономического спада в Российской Федерации большое количеством трудовых мигрантов было вынуждено возвратиться в Таджикистан и заняться предпринимательской и сельскохозяйственной деятельностью, если возникали такие возможности. Хороший урожай в этом году также сыграл свою роль в повышении доходов», - заключается в обследовании Всемирного банка.