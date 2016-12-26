В июне 2015 года компания Tcell начала серию проектов в сфере образования – открытые форумы. А уже в ноябре и декабре 2016 года проект получил две крупные международные награды: «Лучшее образовательное мероприятие» премии EACA (Event Awards Central Asia) и «Лучшее социальное мероприятие» премии Global Event Awards. Проект «Открытые форумы» был признан одним из лучших среди 84 проектов из 11 стран, заявленных на конкурс.

Открытые форумы от Tcell – это уникальный формат для обмена опытом между спикером и аудиторией. Посетить открытый форум от Tcell может бесплатно любой желающий, начиная от школьников старших классов, до профессионалов своего дела, стремящихся поделиться знаниями и опытом.

Открытые форумы проводятся ежемесячно в головном офисе компании Tcell в Душанбе – Tcell Plaza. Проект начинался с выступлений перед публикой самих сотрудников компании – профессионалов своего дела. Каждый сотрудник, может и готов поделиться опытом, навыками, раскрыть секреты именно своего дела. В дальнейшем в проект стали вовлекаться и внешние тренеры, спикеры, специалисты различных областей.

Форум преследует цель максимально вовлечь слушателей в процесс лекции: обсуждения, вопросы, игры, групповые занятия, практические упражнения.

Последний открытый форум в этом году провел Денис Баталин, гость Таджикистана, международный эксперт в сфере цифрового маркетинга, имеющий опыт работы с крупнейшими маркетинговыми и рекламными агентствами мира. Это не был стандартный "урок", а получилось скорее теплое и дружеское общение со слушателями: Денис рассказывал о своем опыте работы с рекламными и креативными агентствами, раскрывал их секреты и делился хитростями "работы с креативом".

С июня 2015 года по конец 2016 года уже проведено 22 открытых форума. Открытые форумы затронули широкий спектр тем: будущее телекоммуникаций, формирование оптимального бюджета, ведение ответственного бизнеса, определение личного типа лидерства, современный корпоративный бизнес. Ораторские навыки, клиентоориентированность, тайм-менеджмент, управление эмоциями, мастерство публичных презентаций тоже становились темами отдельных форумов.

Отдельный форум был посвящен старшему поколению: они с удовольствием открывали для себя возможности и преимущества использования технологий и интернета.

Спикерами становились знаменитые тренеры и эксперты в различных сферах: Алекс Лонг, эксперт по вопросам общественной и государственной политики Google в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказал о культуре работы и о внешней философии компании Google. Дилшод Назаров, олимпийский чемпион, рассказывал, как правильно мотивировать самого себя, чтобы достигнуть успеха. Парвиз Джамалов, тренер по ораторскому искусству, поделился с аудиторией навыками ораторства. Фируза Насырова рассказывала, как сделать бизнес наиболее клиентоориентированным. Фируз Хасанов делился с аудиторией своим опытом и активной жизненной позицией. Озодхон Давлатшоев объяснял, как моделировать и развивать бизнес с нуля. Сергей Долженков, эксперт по командообразованию, делился навыками построения правильной и успешной команды.

Tcell будет продолжать проект «Открытый форум» и в 2017 году. Всю информацию о предстоящих форумах можно будет найти на официальной странице компании в Facebook: https://www.facebook.com/tcell.tj