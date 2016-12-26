В Душанбе в культурно-развлекательном комплексе «Кохи Навруз» 24 декабря состоялась гала-церемония награждения лауреатов футбольного сезона в Таджикистане, на которой были названы имена лучших по итогам уходящего года. Мероприятие проходило в торжественной обстановке в рамках празднования 80-летия со дня образования таджикского футбола. Сообщает официальный сайт ФФТ.

Открывая церемонию, президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали в своей вступительной речи поздравил всех с окончанием футбольного сезона и наступающим Новым годом, подробно остановившись на основных моментах и достижениях, имевших место в истории таджикского футбола.

После показа фильма на мониторе в рамках празднования 80-летия со дня образования таджикского футбола, на сцену были приглашены ветераны таджикского футбола. Им были вручены памятные подарки и денежные призы со стороны руководства Федерации футбола Таджикистана.

По давно сложившейся традиции, среди лауреатов первыми были награждены лучшие в области детско-юношеского футбола. Лучшим игроком среди детей до 13 лет был назван Салохиддин Иргашев из «Солора». Лавры лучшего игрока среди детей до 15 лет достались игроку Республиканской школы высшего спортивного мастерства Абдузохиду Каримову. Среди юношей до 17 лет победителем стал Шахзод Раджабов («Истиклол»). Полузащитник молодежной сборной страны Эхсони Панджшанбе из «Истиклола» победил в номинации среди игроков до 19 лет. Лучшим детским тренером в уходящем году стал Исмоил Саидов («Авиатор»). А приз «Чехраи сол» достались Вахдату Ханонову из «Баркчи».

Лучшей футболисткой Таджикистана в сезоне-2016 была признана капитан женской молодежной сборной страны до 19 лет Шукронаи Джумахон. Лучшим футзальным тренером стал Хуршед Пиров из «Газпрома», а голкипер «ДИСИ Инвеста» и национальной сборной Таджикистана Фируз Бекмуродов был объявлен лучшим футзалистом Таджикистана 2016 года.

Затем были названы имена лауреатов в соревнованиях, которые проходили под эгидой Футбольной лиги Таджикистана. Приз перспективного арбитра получил Вафо Караев из Шахринава. Лучшим игроком первенства дублёров стал Шериддин Бобоев («Истиклол»). Лавры лучшего тренера молодежного первенства достались Олиму Кадамшоеву (ЦСКА «Памир»).

Лучшим игроком первой лиги Таджикистана был назван Абдухалил Боронов («Панджшер»), а другой представитель «Панджшера» – Тухтабой Абдурахимов стал лучшим тренером в первом дивизионе.

Кульминацией вечера, безусловно, стало объявление имя лучшего футболиста года в Таджикистане. Второй год подряд им был признан нападающий душанбинского «Истиклола» и национальной сборной страны Манучехр Джалилов.

26-летний Манучехр Джалилов второй год подряд становится лучшим бомбардиром чемпионата Таджикистана. В этом сезоне нападающий отметился 22 забитыми мячами в чемпионате. Форвард также отличился четырьмя голами за национальную сборную Таджикистана в победных товарищеских матчах против Туркменистана (3:0) и Афганистана (1:0).

В составе своего клуба душанбинского «Истиклола» Джалилов в этом году выиграл чемпионат, национальный Кубок и Суперкубок Таджикистана.