Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня утром отбыл в Санкт-Петербург для участия в работе внеочередного сессии Совета Организации договора коллективной безопасности.

Главу государства в данной поездке сопровождают его помощник по внешним связям Азамшо Шарифи и другие официальные лица, сообщает пресс-служба президента.

В работе внеочередной сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности примут участие президенты России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

"В рамках заседания ОДКБ лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсудят актуальные сферы союзнического взаимодействия в рамках Организации, обеспечение ее текущей деятельности. Планируется обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая тематику противодействия террористическим и экстремистским угрозам, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия", — говорится в сообщении секретариата ОДКБ.

Ранее Генсек Организации Николай Бордюжа заявил, что "горячие точки, незаконный оборот наркотиков, терроризм и фактическое противостояние Запада с Россией и союзниками будет влиять в 2017 году на безопасность стран членов ОДКБ".

"Я вижу три категории проблем, с которыми мы столкнемся. Первое — это горячие точки или неурегулированные конфликты: Афганистан, Карабах, Донбасс, Приднестровье, Сирия, что тоже влияет, Ирак, Йемен. Вторая категория проблем — это проблемы традиционного характера — незаконный оборот наркотиков, терроризм, чрезвычайные ситуации техногенного характера", — цитирует генсека ОДКБ РИА Новости.

К третьей категории проблем, по его словам, относится "фактически сегодня прямое противостояние с Западом России и союзников, отсутствие взаимодействия по борьбе с терроризмом, создание инфраструктуры военной вокруг Российской Федерации, переброска сюда контингентов, тяжелого вооружения, тяжелой техники, фактически противостояние в ряде областей — в информационной области, в финансовой области, в экономической области".

"Все это, так или иначе, будет влиять на безопасность наших государств", — добавил Бордюжа.