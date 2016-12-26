Минобороны отчиталось о ходе поисковой операции в Черном море на месте крушения самолета Ту-154: район поисков составляет 10,5 кв. километров, в операции участвуют более 3000 человек, newsru.com вело приводит хронику первых часов операции.

Упавший Ту-154 был военным и летел в Сирию на базу Хмеймим. На борту было более 60 сотрудников Ансамбля песни и пляски имени Александрова - они должны были поздравить с Новым годом российских военнослужащих в Сирии. Среди погибших три съемочных группы телеканалов НТВ, "Звезда" и "Первого", а также врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты.

По данным Минобороны, в течение первой половины дня воскресенья на месте катастрофы обнаружены и подняты на борт тела 10 погибших.

В Минобороны подчеркнули, что поисковая операция будет идти круглосуточно: "Поиск организован в круглосуточном режиме. Для подсвечивания береговой линии в темное время направлены прожекторные установки и спецтехника", - цитирует "Интерфакс".

Спасатели, занимающиеся поиском погибших при крушении Ту-154 Reuters

"В поисках задействованы 27 кораблей и судов, 37 водолазов, 4 вертолета, БПЛА и телеуправляемые глубоководные аппараты. В ближайшее время в район авиакатастрофы с других флотов дополнительно будут доставлены более 100 водолазов-глубоководников со специальным оборудованием", - цитирует данным МО агентство РИА "Новости".

Около 19:00 по Москве глава Минтраса Максим Соколов, глава правительственной комиссии, сообщил, что в течение светлого времени суток бортовые самописцы упавшего самолета не нашли. МЧС устанавливает на акватории световые башни, поисковая операция продолжится и ночью.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 по Москве через две минуты после взлета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. Среди погибших - директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов. В списках находившихся на борту числятся 92 человека.

До извлечения информации из "черных ящиков" эксперты не исключают никаких версий причин катастрофы самолета. Некоторые допускают, что большой разлет обломков может указывать на вероятность взрыва самолета в воздухе. Другие объясняют это разрушительным гидроударом о поверхность воды. Стоит отметить, что среди многочисленных катастроф трехдвигательных Ту-154 крайне редки авиапроисшествия на взлете - как это было в Сочи.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву сформировать правительственную комиссию по расследованию крушения самолета. В постоянном контакте с главой государства находится министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").

В связи со случившейся трагедией понедельник, 26 декабря, объявлен общенациональным днем траура по погибшим.