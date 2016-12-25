«АП» продолжает цикл материалов «Кумиры прошлых лет», в котором мы вспоминаем людей, сумевших повлиять на культуру за последние полсотни лет.
На улице стреляли, хлеба дома не было, впереди ждаласплошная неизвестность, но мы надевали китайские кроссовки марки «ADIBAS» и жили. Жили, значит – любили; значит, все равно слушали музыку и смотрели кино. Это только кажется, что в 90-е годы в Таджикистане была одна сплошная гражданская война, даже в самые суровые годы в нашей жизни появлялись свои кумиры. Во многом, они и помогли нам выжить.
Несмотря на то, что 90-е годы были десятилетием не короче и не длиннее, чем другие, сейчас кажется, что эти годы были полноценной и длительной эпохой. Тогда вдруг все решили, что теперь можно делать всё, и каждый это «всё» интерпретировал по-своему. Кто-то решил, что можно надевать спортивные костюмы везде, где пожелается, кто-то подумал, что воровство и грабеж – это нормальные явления, если хватает силы, а кто-то перепутал свободу с анархией, и понеслось. Распад Советского Союза, начало гражданской войны в Таджикистане, бандиты, ночные очереди за хлебом, голод и полная неизвестность.
И все-таки, под треск автоматных очередей и гул танков на улицах Душанбе, мы слушали музыку и смотрели кино. И, конечно, находили себе кумиров, даже в такое непростое время.
Муборакшо
В 1994 году в Алматы записал свою песню «Гариби», которая покорила весь Таджикистан
Богдан Титомир
В 90-е годы исполнил свой хит «Делай, как я» и стал автором выражения: «Пиплхавает»
Бахтиер Худойназаров
В 1993 году снял свой фильм «Кош-ба-кош», который получил «Серебряного льва» на Венецианском фестивале
Леонардо Ди Каприо
Потому что в 90-е в прокат вышел «Титаник»
«Иванушки International»
В 90-е годы влюбляли в себя всех девчонок бывшего СССР
Супермодели
90-е – это эпоха супермоделей; особенно будоражили мозг Синди Кроуфорд, Клаудия Шифер и Наоми Кэмпбел
«Руки вверх»
В 90-е годы под их хиты проходили все дискотеки
«Spice Girls»
Уже в 90-е Виктория Адамс, которая теперь Бэкхем, была для нас иконой стиля
Наталья Орейро
В конце 90-х мы с удовольствием смотрели сериал с ее участием
Киану Ривз
В 90-е мы смотрели не только сериалы, но и «Матрицу»
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