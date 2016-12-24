Наверняка многие из вас смотрели легендарные фильмы советского периода «Ниссо» Марата Арипова и «Юности первое утро» Давлата Худоназарова, последний, кстати, до сих пор крутят на местном ТВ. Но немногие знают, что прототипом главной героини - Ниссо была реальная личность – Озода –Ханым – Ниссо Ташмухамедова, о которой наш рассказ.

Лола Тайгуншоева в роли Ниссо (фильм «Ниссо.Юности первое утро»,1979г.)

Озода-Ханым-Ниссо Назарова, согласно «Википедии», родилась 8 марта 1910 года в Хороге, в семье обычного дехканина Абдулназара. По другим источникам, она родилась в Рушанском районе Бадахшана. Когда девочке было три года, умер ее отец, а маму забрали домой родственники, которые находились по ту сторону реки – в Шугнане Афганистана. По ее воспоминаниям, она не помнила своих родителей. Выросла она у своей тети по отцовской линии. В годы детства испытала немало лишений, была вынуждена зарабатывать свой кусок хлеба, помогая пастухам пасти овец, круглый год ходила босиком, в одной рубашке из мешковины. В возрасте 14 лет тётя продала её старику баю на другую сторону реки Пяндж, в Афганистан. Не желая примириться с предстоящей участью, она сбежала, бросившись в бурные воды реки, чудом добралась до другого берега, где её нашли советские пограничники. В пограничном отряде она и нашла приют.

Чета Вейзагер

В конце 1925 года Озода выходит замуж за начальника погранотряда, чекиста С.М. Вейзагера. Сигизмунд Михайлович был старше ее на 8 лет, родился в Риге в семье еврея-ювелира. С 1923 года он работал в полномочном представительстве ОГПУ по Средней Азии: начальник особых отделов 11-й кавалерийской дивизии в Бухаре, затем 8-й Гомельской кавалерийской дивизии,начальник Горно-Бадахшанского областного отдела ГПУ и одновременно особого отдела на Памире.

В документах, посвященных истории становления комсомола на Памире, говорится, что в марте 1926 года в Хороге прошла первая комсомольская конференция ГБАО, где среди 92 делегатов была одна девушка. Этой девушкой, по некоторым сведениям, была Озода-ханым. У семейной четы в конце 1926 года родился сын Феликс.

С 1928 года ее муж-чекист работал под прикрытием должности генерального консула СССР в Мазари-Шарифе Афганистана. Потом его перевели на работу в Ленинград, а по путевке Среднеазиатского бюро комсомола направили туда и его супругу.

Сигизмунд Вейзагер – первый муж Озоды-ханым

Неграмотная девушка получила образование сначала на ленинградском рабочем факультете, а затем в Ленинградском восточном институте. Об этом периоде своей жизни она пишет в автобиографии: “Хотя мне и было очень трудно, с одной стороны потому, что я была неграмотная, а с другой стороны очень плохо знала русский язык, тем не менее, я продолжала учебу”. Озода-ханымсчитается первой женщиной-коммунистом Памира, но так как она вступила в ВКП(б) (Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков), с 1952 года —Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС)) в декабре 1928 года в Ленинграде, то ее имени нет в исторических документах коммунистов Памира. С партийной работой она связала всю свою дальнейшую жизнь.

В 1932 году Озоду-ханым избрали депутатом райсовета одного из центральных районов г. Ленинграда. Мужа направили работать в Белоруссию, потом в Мордовию.

В 1934 году Озода-ханым была направлена на партийную работу в Таджикистан - инструктором Шахринавского райкома, а позднее Сталинабадского горкома партии. В 1935 году она работала директором драмтеатра им. Лахути.

Ее муж Вейзагер в ноябре 1937 года был арестован, обвинен в шпионаже и расстрелян 9 мая 1938 года. Только спустя полвека, в 1994 году, он был реабилитирован.

История ее любви

Озода-ханым Ташмухаммедова (1952г.)

Еще находясь в Ленинграде, она познакомилась со своим земляком - видным партийным работником, будущим первым генералом Таджикистана Мастибеком Ташмухаммедовым. Когда она после смерти мужа осталась с четырехлетним сыном одна, Мастибек женился на ней, дал Феликсу свою фамилию, вырастил его как родного сына, женил. Впоследствии Феликс Ташмухаммедов долгие годы работал главным режиссером театра им. Маяковского, руководил отделом искусства вМинистерстве культуры, а потом стал известным драматургом и жил в Москве.

Озода очень любила Мастибека. Родила ему двоих сыновей, но они умерли в младенчестве. В предвоенные годы Озода-ханым работала директором республиканского Дома народного творчества. Когда началась Великая Отечественная война и Мастибек Ташмухаммедов ушел на фронт, она тяжело перенесла разлуку и серьезно заболела.

В военные и послевоенные годы Озода-ханым работала начальником отдела кадров Наркомата земледелия, начальником отдела Наркомата госконтроля. Совет министров Таджикской ССР на основании своего постановления в июне 1946 года, принимая во внимание заслуги Озоды Ташмухаммедовой перед родиной и в связи с тяжелой, продолжительной болезнью, назначил ей персональную пенсию. Но, несмотря ни на что, она все равно продолжала работать. С марта 1947 по 16 апреля 1952 года Озода-ханым Ташмухаммедова работала заместителем директора Дома отдыха ЦК профсоюзов педагогических работников в Варзобе, инструктором по делам женщин Железнодорожного райкома г. Сталинабада, начальником отдела кадров хлопзавода им. Куйбышева г.Сталинабада, и даже была директором летнего кинотеатра «Ватан».

Мастибек Ташмухаммедов – второй муж Озоды-ханым

Озода-ханым трагически погибла в июне 1962 года, находясь на лечении в санатории г. Кисловодска. Ее похоронили на военном кладбище г. Душанбе.

Озода - прототип Ниссо

Будучи на учебе в Ленинграде, в начале 30-х годов прошлого века, Озода-ханым познакомилась с литератором Павлом Лукницким, который также увлекался альпинизмом и несколько раз бывал на Памире. Она рассказала о своей трудной жизни. История её юности стала сюжетом романа «Ниссо», первое издание которого вышло в 1946 году и былопереведено на многие языки Европы и Азии. На основе романа в 1954 году известный советский композитор Сергей Баласанян написал оперу «Бахтиёр и Ниссо», шедшую много лет на сцене Театра оперы и балета им. С.Айни. Также по этому роману поставлена опера болгарским композитором Дмитром Ганевым. В 1965 году на киностудии «Таджикфильм» по сценарию П.Лукницкого и Л.Рутицкого режиссёр Марат Арипов снял художественный фильм «Ниссо», а в 1979 году другой известный режиссёр Давлат Худоназаров снял трехсерийный телефильм «Юности первое утро», где через жизнь и судьбу Озоды-ханым дана широкая картина пробужденного революцией высокогорного Памира.

Галина Пулатова в роли Ниссо (фильм «Ниссо», 1966г.)

Романтическая повесть о Ниссо, по словам режиссера, привлекла его и интересным характером главной героини, и остротой конфликта, и возможностью показать природу и людей с «Крыши мира».

Такую память о себе оставила героиня Ниссо, а ее прототип – Озода-ханым смотрит с фотографии на памятнике, оставшаяся навеки молодой.