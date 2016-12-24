АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

- Торжественная церемония награждения лауреатов таджикского футбола состоится 24 декабря в культурно-развлекательном комплексе «Кохи Навруз» в Душанбе.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 ДЕКАБРЯ

1962 – Сдан в эксплуатацию первый агрегат Головной ГЭС на реке Вахш.

1932 – Завершилось строительство автодороги Душанбе-Курган-Тюбе.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 ДЕКАБРЯ

1979 - В 15.00. по московскому времени начался ввод советских войск в Афганистан.

1991 – На сессии ВС РТ ратифицировано соглашение о создании СНГ.

2009 - В Душанбе презентованы акции Рогунской ГЭС;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 ДЕКАБРЯ

1934 года – Родился ученый Мухаммадали Мадиброхимов

1942 года – Родился певец, Народный артист СССР, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Джурабек Муродов.

1943 года – Родился языковед заслуженный работник Таджикистана Хуснигул Талбакова

1957 года – Родился доктор ветеринарных наук, профессор Изатулло Саттоори

1961 года – Родился журналист Наби Набизод

1962 года – Родилась заслуженная артистка Таджикистана Хаётой Муъминова

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 ДЕКАБРЯ

1941 года – Родился доктор филологических наук, профессор Худойназар Асозода

1965-1982 года – Родился певец, актёр театра Салим Мукимов

1948 года – Родился экс-министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи

1950 года – родился поэт, Лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Камол Насрулло.

1954 года – Родился журналист Шакарбек Курбонбеков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, днем преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 1-6 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области – Облачно в долинах ночью и утром дождь с переход в мокрый снег, в предгорных районах снег. Днем переменная облачность, без существенных осадков, местами туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 3-8 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем -1+4.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью -3+2, днем 1-6 тепла, по востоку ГБАО ночью 8-13 мороза, днем 2-7 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, местами осадки (дождь, снег), Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 2-7 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем -4+1.

По городу Душанбе - Переменная облачность, ночью и утром снег, днем без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 4-6 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью и утром снег, днем без существенных осадков. Ветер западный 2-7, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 1-3 тепла.

По городу Курган-тюбе – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 4-6 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 1-3 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7 м/с, усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 1-6 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью 4-9 мороза, днем 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью -3+2, днем 1-6 тепла, по востоку ГБАО ночью 8-13 мороза, днем 2-7 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно в долинах ночью и утром дождь с переход в мокрый снег, в горных районах снег. Днем переменная облачность, без существенных осадков, местами туман. Ветер западный 2-7, на перевалах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 4-9 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем -2+3.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 1-3 тепла.

По городу Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7, усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 7-9 тепла.