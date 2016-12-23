Президент страны Эмомали Рахмон дал указания о строительстве новых школ и медицинских учреждений.

В ходе состоявшегося сегодня, 23 декабря, заседания правительства Эмомали Рахмон поручил министру образования и науки Нуриддину Саиду решить вопросы, связанные с нехваткой педагогических кадров и строительством новых школ.

Министру здравоохранения и социальной защиты Нусратулло Салимзода было поручено обеспечить доступ населения к медицинскому обслуживанию, сообщает пресс-служба главы государства.

Днем ранее президент в ходе своего ежегодного обращения к парламенту отметил, что в годы независимости Таджикистана был обеспечен прогресс социальных сфер, в образования и здравоохранения.

По его словам, в сферах образования и здравоохранения построены и реконструированы более 2,5 тыс. учебных заведений и более 1 тыс. учреждений здравоохранения, они обеспечены современными учебными и медицинскими оснащениями и оборудованием, а также другими современными условиями.

«В течение 70-80 лет рапортовали, что наша система образования находится на высшем уровне. Большинство предоставляемых сведений были лживыми», - сказал президент.

Он считает, что государство в те годы больше заботилось о благополучии скота, нежели о людях.

Глава Таджикистана отметил, что возводились повсюду фермы для скота, и никто не думал о строительстве больниц, медпунктов и школ.