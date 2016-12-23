Ислом Ашурматов таэквондо занимается с детских лет. Были за это время у него и яркие победы, и горькие поражения. Но упорство и труд дали свои плоды. Недавно Ислом стал чемпионом Кубка мира среди взрослых, завоевав золотую и серебряную медали.

О том, как был достигнут этот результат, рассказывает сам молодой чемпион.

Первые шаги, первые медали…

Единоборствами увлекался с детства. Заметив это, мой папа привел меня в Центр таэквондо, где этому корейскому боевому искусству начал обучать меня известный тренер республики Мухаммаджон Таджибаев. Тогда мне было 8 лет. С тех пор таэквондо стало частью моей жизни. Мама не хотела, чтобы я занимался единоборствами, сильно переживала, что меня могут побить на соревнованиях. А отец, наоборот, поддерживал меня во всем, всегда был рядом.

Свою первую медаль я завоевал год спустя, на чемпионате республики. Родители, будто предчувствуя это, записали на видео мои выступления. Я и сейчас иногда смотрю эту запись и с улыбкой думаю про себя: «Оказывается, в детстве я был круче. Долго соперника не изучал, сразу переходил в атаку и на каждый удар соперника отвечал своей серией».

Еще я часто вспоминаю тот момент, когда был принят в состав сборной команды республики. До этого же мы, молодые спортсмены, с зависть смотрели на то, как наши лучшие таэквондисты с черными поясами выходили на татами и уверенно, четко выполняли комплексные упражнения – тыли или же показывали силу, высокую технику и смелость в спаррингах.

И вот в январе 2012 года после месячного отбора меня приняли в ряды сборной. Эти два момента моей спортивной жизни остаются самыми яркими и приятными в моей памяти.

Ислом Ашурматов со своим тренером Мухаммаджоном Таджибаевым в 2005 и 2012 годах.

Американские уроки

Спустя месяц, в феврале 2012-го, отправился в США на учебу. Поступил в финансовый колледж Green River в Сиэтле. Через год начал выступать в соревнованиях по таэквондо. Стал победителем турнира в штате Флорида и позже абсолютным чемпионом Кубка Америки, который проходил в Нью-Йорке.

С этим чемпионатом связана интересная история. Когда я полетел из Сиэтла в Нью-Йорк, я не знал, что мой друг Солех Исамов тоже летит на этот турнир. Солех учился в Небраске, а я в Сиэтле. В наших городах не было школ таэквондо, но мы тренировались самостоятельно, чтобы поддерживать себя в форме.

В Нью-Йорке мы жили в одной гостинице. По правде говоря, мы готовились выступить в спарринге, почти не уделяя времени тылям. Тут приходит тренер команды США и сообщает, что нас записали и в спарринги, и в тыли. После почти двухгодичного отсутствия серьезной подготовки рассчитывать на медали нам не приходилось. Но все же целую ночь мы готовились. Угадайте, что случилось на следующий день? Мы оба выиграли у своих соперников и встретились в финале! Мы очень боялись, что вдруг допустим ошибки, но все прошло удачно. Правда, Солех в конце все же допустил погрешности в выполнении упражнений, а я не растерялся и завершил свое выступление без ошибок, завоевав своё первое золото в мужской категории.

А затем в спаррингах тоже занял первое место и тем самым стал абсолютным чемпионом, выиграв две золотые медали. Конечно же, был очень счастлив.

Травма ребра - не помеха

В апреле прошлого года вернулся в Душанбе. Продолжил свои тренировки под руководством Мухаммаджона Таджибаева. Впервые приняв участие в чемпионате мира среди взрослых, не смог дойти до финала, ограничившись бронзой.

И вот недавно в Минске в составе сборной принял участие в Кубке мира и завоевал там две золотые медали.

Трудно ли было? Еще как! Уже в прошлом году на чемпионате мира в Болгарии я понял: взрослый чемпионат – это очень серьезно. В Кубке мира выступали 1300 спортсменов из 19 стран. Нас было порядка 80 спортсменов, выступили во всех возрастных категориях.

В соревнованиях по тылям в первом же выступлении мне в соперники достался чемпион мира из России. Победив, затем успешно прошел еще трех спортсменов и завоевал свою первую золотую медаль на чемпионате столь высокого уровня. В спаррингах в первом же бою получил серьезную травму от молдавского спортсмена, который нанес запрещенный удар сзади по ребрам. Несмотря на это, на уколах продолжил выступать, победил соперника из Туркмении и в финале с небольшим преимуществом уступил российскому спортсмену. Было немного обидно. Не было бы травмы, уверен, занял бы первое место.

Но все-таки своим выступлением доволен. Сейчас сижу дома, «залечиваю раны», строю планы на будущее. Как бы дальше ни сложилась судьба, знаю одно: таэквондо я не оставлю. Занимаясь этим видом спорта, я приобрел не только здоровье, но и много друзей, без которых жизнь была бы не столь разнообразной, интересной.

Досье «АП» - Ислом Бахромович Ашурматов родился 3 октября 1996 года в Душанбе.

Чемпион Азии среди юниоров (2012 г., Душанбе).

Чемпион мира среди юниоров (2012 г., Таллин).

Победитель чемпионата штата Флорида, США (2014 г.).

Абсолютный чемпион Кубка Америки (2014 г., Нью-Йорк).

Бронзовый призер чемпионата мира среди взрослых (2015 г., София).

Победитель Кубка мира среди взрослых (2016., Минск).

Обладатель черного пояса, 3-й дан.