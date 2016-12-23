23 декабря президент РФ Владимир Путин проводит свою традиционную пресс-конференцию, посвященную итогам года.

Ежегодное расширенное общение Владимира Путина с прессой было в этом году было перенесено на один день в связи с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова и последовавших траурных мероприятий в Москве.

СМИ РФ не исключают, что вопрос о взаимоотношениях с Анкарой и перспектив в Сирии, вероятно, будет одним из первых, заданных президенту России.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовано 1437 журналистов. Задать вопрос Путину будет шанс только у 20–25 из них.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что все 1400 с лишним журналистов с пониманием отнеслись к переносу пресс-конференции. Также он рассказал. что Путин последние несколько дней усиленно готовитсяк мероприятию и «держит серьезно в тонусе многих министров». «[Этот процесс] позволяет президенту полностью - знаете, как приходят обновления на компьютер, - так у него полное обновление приходит два раза в год», — рассказал Песков.

Как отмечает Газета.ру, считается, что из трех ежегодных «больших форматов» Владимира Путина — послания к Федеральному собранию, прямой линии и пресс-конференции — последний самый веселый. Во-первых, с журналистами президент может немного сбавить градус официальности: многих из них он знает не первый год. Во-вторых, здесь президенту аккомпанирует его пресс-секретарь Дмитрий Песков, раздающий право задать вопрос, — иногда у них получаются довольно веселые диалоги.