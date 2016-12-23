Госдума Российской Федерации 22 декабря приняла во втором и третьем чтении закон о послаблении миграционного законодательства в отношении мигрантов, совершивших административные правонарушения в определенных регионах этой страны.

Это касается граждан, впервые нарушивших миграционное законодательство на территории Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает РИА Новости.

Законопроект предполагает отменить обязательное выдворение из страны мигранта-нарушителя, передав данную часть на усмотрение судьи, и оставить лишь штраф в размере 7 тысяч рублей.

При этом предлагается дополнить статью кодекса положением, по которому выдворение станет обязательным для мигрантов при повторном нарушении в течение одного года в вышеуказанных регионах.

Ранее в МВД России признались, что в ведомстве не хватает денежных средств для депортации всех нелегальных мигрантов, отмечает SPUTNIK Таджикистан.



"С учётом отсутствия нормативно закреплённых предельных сроков содержания иностранных граждан, подлежащих депортации и реадмиссии, возникает крайне сложная ситуация с переполненностью данных учреждений", — заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

По его словам, выделенных 100 миллионов рублей хватило лишь на выдворение 1,6 тысячи иностранцев из содержащихся 4,4 тысячи человек. "То есть одна треть", — добавил министр.

В связи со сложившейся ситуацией председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила передать регионам обязанности по выдворению мигрантов. По ее мнению, один процент от продажи патентов, который и так идет в бюджет региона, следует направить на содержание миграционных центров и депортацию нарушивших российское миграционное законодательство иностранных граждан.

Кроме этого, Матвиенко предложила ввести ограничение на срок пребывания нелегальных мигрантов в специальных приемниках. С ней согласен президент фонда "Миграция XXI века" Вячеслав Поставнин, назвавший длительное содержание мигрантов в спецприёмниках "правовым архаизмом".

"Конечно, нужен предельный срок содержания! Пока достоверно установят личность, пока определят состав правонарушения, пока найдут деньги на депортацию — люди могут находиться там буквально несколько лет. В большинстве стран есть специальные центры, и только у нас — какой-то изолятор временного содержания, где человек фактически отбывает срок, порой за всякую ерунду, как если бы наш гражданин превысил скорость и вместо штрафа сел бы на год в тюрьму. Ситуация — глупее не придумаешь", — заявил Поставнин.



Кроме этого, эксперты полагают, что передача регионам полномочий по депортации мигрантов заставит их быть более ответственными и следить за документами иностранных рабочих.

