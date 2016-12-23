Министерство транспорта Таджикистана проинформировано о решении российской стороны приостановить полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в города России и надеется продолжить переговоры по решению вопроса авиасообщения в пятницу, 23 декабря, сообщает РИА Новости.

«Насколько мне известно, наша делегация взяла тайм-аут до утра пятницы, чтобы продолжить переговоры с российскими авиационными властями по решению вопроса авиасообщения между двумя странами», - передает «Россия сегодня» со ссылкой на министра транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода.

Ганджалзода добавил, что надеется на понимание сторон по итогам переговоров и на взаимноприемлемое решение.

22 декабря в Москву прилетела правительственная комиссия под руководством начальника управления гражданской авиации Министерства Республики Таджикистан Юсуфа Рахмона для продолжения переговоров с Минтрансом России.

По итогам первого дня переговоров Таджикистан так и не согласовал полеты российской авиакомпании «Ямал» в страну из подмосковного аэропорта «Жуковский».

В ответ Россия с пятницы, 23 декабря, приостанавила полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы. Запрет введен на полеты "Сомон Эйр" в регионы России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Запрет распространяется только на регионы.

«В качестве ответной меры российская сторона приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в регионы в Российской Федерации с 00:00 23 декабря», — уточнил пресс-секретарь Минтранса России Тимур Хикматов, сообщает РБК.

В Минтрансе России заявили, что таджикская сторона, в нарушение соглашения о воздушном сообщении между странами, а также подписанного протокола от 7 ноября 2016 года, не согласовала полеты из аэропорта Жуковский назначенного российского авиаперевозчика — авиакомпании “Ямал”.

Еще в среду, 21 декабря, Минтранс России объявил, что с 22 декабря приостанавливает авиационное сообщение с Таджикистаном. Однако за час до полуночи, когда Россия уже готова была прервать сообщение с Таджикистаном, таджикские авиационные власти дали разрешение авиакомпании «Ямал» на выполнение одного чартерного рейса в Душанбе в 5 утра по московскому времени 22 декабря.

Спор между Россией и Таджикистаном об осуществлении авиасообщения длится с ноября. Причиной конфликта является отказ Душанбе согласовать назначения на полеты российских авиакомпаний из Жуковского.

Как следует из информации на сайте "Сомон Эйр", помимо ежедневных рейсов в российскую столицу она осуществляет полеты в Санкт-Петербург (четыре раза в неделю), раз в неделю - в Сочи, дважды в неделю в Оренбург, в Новосибирск (один раз в неделю), а также в другие российские регионы. Помимо таджикского авиаперевозчика Somon Air в Россию летает еще и национальный авиаперевозчик Таджикистана - Tajik Air.

Следует отметить, что сегодня утром самолет "Сомон эйр" вылетел по направлению в Москву.