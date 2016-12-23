Четыре члена коллеги выборщиков из Вашингтона обязаны выплатить штраф в $1000 за то, что отдали свой голос не за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Госдеп США.

Официальный представитель госдепа в штате сообщил агентству, что у выборщиков имеются 60 дней для того, чтобы оплатить штраф. В противном случае ведомство готово обратиться в суд.

На выборах 8 ноября Клинтон получила голоса всех выборщиков в этом штате - 12. Согласно закону штата, выборщики, которые избраны партией, подписывают обязательство, что они будут голосовать за выдвинутого партией кандидата в президенты и вице-президенты. Однако 19 декабря только восемь членов коллегии выборщиков отдали свои голоса за Клинтон.



По результатам голосования коллегии выборщиков кандидат от республиканцев Дональд Трамп набрал 304 голоса, Клинтон – 227.

Иинаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.