Боевики «Исламского государства» опубликовали видео с казнью двух пленных турецких военных в Сирии. Солдат сожгли заживо, передает Reuters со ссылкой на сайт SITE Intel Group, который отслеживает активность в Сети группировки ИГ.

При этом агентство отмечает, что не смогло проверить это сообщение и получить комментарии от турецких чиновников.

Части турецкой армии принимают участие в борьбе против ИГ на севере Сирии в рамках операции "Щит Евфрата".

Как сообщает Интерфакс, ИГИЛ распространила в интернете видео сожжения заживо двух турецких военнослужащих, захваченных ими в ходе боев за сирийский город Эль-Баб. Диктор из числа джихадистов на турецком языке призывает "посеять волну разрушений" в Турции и обрушивается с обвинениями в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По сообщению информационного портала Turkish Minute , военные были захвачены боевиками три недели назад в районе города Эль-Баб на севере Сирии. Сообщается, что боевики опубликовали видеозапись казни турецких солдат на близких к ИГ аккаунтах в социальных сетях в четверг вечером.

По сообщениям некоторых западных СМИ, после появления в сети видео сожжения в Турции был заблокирован доступ к некоторым сайтам. Однако Google не подтвердил, что были введены какие-либо ограничения на доступ в YouTube, Twitter уклонился от комментариев.

Тем временем, турецкие власти ограничили доступ к Twitter, Facebook и YouTube после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором боевики группировки «Исламское государство» заживо сжигают двух турецких солдат. Об этом сообщает портал Turkey Blocks, который в реальном времени мониторит ограничения доступа к сайтам в стране.

По данным портала, о блокировке сообщили десятки пользователей в стране. Впоследствии проверка показала, что к данным сайтам действительно отсутствует доступ в стране. Блокировка коснулась пользователей провайдера Uydunet и мобильных операторов Turkcell и Vodafone.

Кроме того, пользователи сообщают, что наблюдаются трудности с доступом к VPN-сервисам, с помощью которых можно было бы обойти блокировку.