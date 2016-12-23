Как сообщает сирийское государственное информагентство SANA, о завершении операции в Алеппо сообщило верховное командование правительственной армии. В заявлении командующего говорится о «восстановлении безопасности и стабильности» в городе и полном освобождении Алеппо от террористов.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в штабе боевых операций сирийской армии, Алеппо покинула последняя колонна из 15 машин и четырех автобусов с боевиками и членами их семей. Это означает окончание операции и полный переход Алеппо под контроль армии президента Башара Асада.

Бои за восточные районы Алеппо проходили в течение последних месяцев. При поддержке авиации правительственной армии удалось сломить сопротивление противников Башара Асада и боевиков «Джебхат ан Нусры» (запрещенной в России террористической организации) и занять 95% города.

В середине декабря стало известно, что при посредничестве России и Турции было заключено соглашение с блокированными в Алеппо боевиками об их эвакуации из города. В соответствии с договором противники Асада и члены их семей получали право покинуть Алеппо и отправиться в провинцию Идлиб, которую не контролирует правительственная армия. В ответ войска приостановили операцию по захвату города.

Отправка колонн с боевиками продолжалась в течение двух недель. За это время официальный Дамаск и оппозиция неоднократно обвиняли друг друга в срыве соглашений и возобновлении обстрелов. Тем не менее, к вечеру 22 декабря тысячи боевиков покинули Алеппо, а под контролем противников Асада остался небольшой район, который они очистили около 21:00 мск.

Война в Алеппо началась в середине 2012 года, когда отрядам противников Асада и боевикам «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) удалось полностью занять восточные районы города и блокировать правительственные части в западной части города, а также на аэродроме Квейрис к востоку от Алеппо.