В адрес президента Таджикистана Эмомали Рахмона сегодня утром поступила поздравительное послание от Генсека ООН Пан Ги Муна.

Уходящий начала будущего года с поста Генсека ООН южнокорейский дипломат Пан Г Мун поздравил Э. Рахмона с тем, что Генассамблея ООН поддержала инициативу Таджикистана об объявлении с 2018 по 2028 год международного десятилетия «Вода для устойчивого развития». Соответствующая резолюция была принята в Нью-Йорке 21 декабря.

О поддержке инициативы Таджикистана 22 декабря сообщил президенту Эмомали Рахмону в своем поздравительном послании председатель Генассамблеи ООН Питер Томсон, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

В своих посланиях Пан Ги Мун и Питер Томсон выразили уверенность, что принятая резолюция будет способствовать устойчивому развитию и решению проблем, связанных с водными ресурсами во всем мире.