Кубок мира по боксу среди нефтяных стран памяти первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Салманова состоялся 15-18 декабря в городе Нижневартовске Российской Федерации. В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из 14 стран мира.

Как сообщается на официальном сайте турнира, Шоира Зулкайнарова в первом туре в весовой категории до 64 кг с явным преимуществом победила представительницу России Гулназ Шарипову.

Во втором поединке судейским решением со счетом 3:2 победила китаянка Лина Бао. В полуфинале Шоира с единогласным решением 5:0 одержала победу над представительницей России Еленой Устиновой и в финале вышла на ринг с другой россиянкой Ириной Сафаровой.

По результатам четырех раундов жесткой схватки судьи признали победу россиянки. Таким образом, Шоира Зулкайнарова заняла второе место и получила «серебро».

В прошлом году Шоира на этих соревнованиях завоевала бронзовую медаль.

В 2015 году она вошла в десятку лучших спортсменов Таджикистана. В августе прошлого года Шоира на чемпионате Азии по боксу среди женщин, который проходил в Китае, в весовой категории свыше 64 кг, завоевала бронзовую медаль.

Шоире Зулкайнаровой - 21 год, она студентка Коммерческого университета Таджикистана. Четыре года занимается боксом под руководством тренера Джамшеда Султонова.