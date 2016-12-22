Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявляет, что российские инвесторы в Таджикистане сталкивается с серьёзными затруднениями.

В последнее время российские инвестиции в таджикскую экономику сокращаются. Об этом говорится в материале Лякина-Фролова, опубликованной российским журналом «Международная жизнь».

Касаясь российско-таджикского инвестиционного сотрудничества, дипломат пишет, что «к сожалению, не все идет так гладко, как хотелось бы».

«Наши (российские, - прим «АП») инвесторы сталкиваются в Таджикистане с серьезными затруднениями, прежде всего, с непомерно высоким налогообложением и часто меняющимися правилами игры», - жалуется посол.

Посол рассчитывает, что таджикская сторона примет необходимые меры для того, чтобы российские инвесторы смогли продолжать реализуемые ими в Таджикистане проекты.

Дипломат отмечает, что одним из крупнейших российских инвестиционных проектов на территории Таджикистана является запущенная в эксплуатацию в 2008 году «Сангтудинская ГЭС-1» мощностью 670 МВт. Она обеспечивает 15% совокупной выработки электроэнергии Таджикистана.

Люкин-Фролов подчеркивает, что значительные капиталовложения в экономику республику внесли российские компании «Газпром Интернешнл» и «Газпромнефть - Таджикистан». На таджикском рынке закрепились также российские операторы сотовой связи «Мегафон» и «Билайн».