Книга британского путешественника Дэнни Гордона о национальной кухне Центральной Азии была презентована в Лондоне.

Книга, посвященная кулинарному искусству Центральной Азии «The Taste of Central Asia Cookbook» (Вкус Центральной Азии. Кулинарная книга) была презентована в рамках пятого литературного фестиваля «Open Eurasian Literature Festival&Book Forum» в Лондоне. Издание уже назвали настоящим кулинарным гидом по Центральной Азии; в нем содержится информация о кулинарии всех пяти республик региона, книга проиллюстрирована яркими картинками. Отмечается, что с ее помощью иностранцы могут узнать о «неизведанном центральноазиатском регионе через одну из важнейших составляющих - изюминку любой культуры - национальную кухню».

Автор книги - Дэнни Гордон - британский велосипедист, совершивший путешествие на велосипеде по Центральной Азии в 2012 году, чтобы собрать средства для ЮНИСЕФ, заинтересовался кухней этого региона. Приобщение путешественника к центральноазиатской культуре началось со знакомства с национальной кухней.

«Путем проб и ошибок я смог определить свои вкусовые предпочтения в отношении национальной кухни региона. Каждый раз за приемом пищи местные жители рассказывали потрясающие истории о происхождении блюд и связанные с ними суеверия. Непередаваемые ощущения, когда ты впервые попробуешь домашний плов в семье полицейского в Актау (Кыргызстан) или за чаепитием в Душанбе вдруг находишь новых друзей: в такие моменты ты осознаешь силу еды как источника познания этого уникального места», - прокомментировал свою книгу Гордон.

Кроме того, в презентации издания было отмечено, что «в национальной кухне Центральной Азии есть все, чтобы вызвать восторг у самого смелого и отважного и удивить самого скептически настроенного человека».