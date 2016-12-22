В Таджикистане со следующего года развитием туризма займется отдельная госструктура. Также с 2017 года будут освобождаться от налога на прибыль новые туркомпании.

В составе правительства Таджикистана с начала будущего года будет образована отдельная госструктура по вопросам развития туризма, заявил сегодня в своем послании парламенту страны президент Эмомали Рахмон.

На сегодняшний день в Таджикистане вопросы, связанные с развитием туризма, курирует Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве страны.

Президент отметил, что сегодня Таджикистан выдает гражданам 80 государств мира визы в упрощенном порядке, и он предложил увеличить количество таких государств.

Эмомали Рахмон обязал правительство с начала будущего года освободить от всех налогов оборудование, ввозимое в страну для строительства туристических объектов.

Президент также предложил освободить от налога на прибыль сроком на пять лет все новые туристические компании.

Кроме того, Эмомали Рахмон пообещал, что в 2017 году будут на 50 процентов снижены таможенные пошлины на ввоз в Таджикистан новых автомобилей.

Для развития предпринимательства и частного сектора глава государства потребовал снизить количество проверок и проверяющих органов. «От деятельности некоторых органов больше вреда чем пользы. В связи с этим правительству совместно с инвесторами поручается разработать проект документа для улучшения инвестиционного климата, предоставления льгот, в которых бы не осталось лазеек для коррупционных действий», — добавил президент.