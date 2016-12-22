В опубликованном на сайте МИД Узбекистана списке граждан, получивших подданство этой страны, среди 179 фамилий присутствует 9 уроженцев Таджикистана.

Указ о приеме в гражданство президент Шавкат Мирзиеев подписал 20 декабря; в соответствии с ним 179 человек получили гражданство Узбекистана. Среди них - девять уроженцев Таджикистана, восемь – Казахстана, четыре - Туркменистана, пять – Кыргызстана и т.д.

«В настоящее время все большую актуальность приобретает рассмотрение обращений о предоставлении гражданства и принятие обоснованных решений о приеме в гражданство Республики Узбекистан самых достойных и заслуживающих этого высокого звания лиц, прежде всего, из числа коренных жителей республики, оказавшихся по различным объективным и другим жизненным обстоятельствам за пределами страны к моменту вступления в силу Закона «О гражданстве Республики Узбекистан», - отмечается в опубликованном тексте указа.

СМИ отмечают, что указ о принятии в гражданство Узбекистана опубликован впервые за всю историю независимости этой страны и является беспрецедентным.

По действующему в Узбекистане Закону «О гражданстве» непрерывное проживание на территории республики в течение пяти лет дает право на получение гражданства этой страны. Дети лиц без гражданства могут рассчитывать на паспорт узбекского образца при рождении или постоянном проживании на территории Узбекистана. Однако на практике заявления о приеме в гражданство рассматривались десятилетиями без объяснения причин. Однако, точное количество лиц без гражданства, проживающих в Узбекистане не уточняется.

Между тем, в прошлом году, в таджикском представительстве управления Верховного комиссара ООН по работе с беженцами (УВКБ ООН) сообщали, что в Таджикистане проживает порядка 42 тысяч человек, которые попадают под категорию «лица без гражданства». Большинство из них – это жители отдаленных приграничных районов страны, у которых на руках паспорта СССР, просроченные паспорта Узбекистана или совсем нет документов.