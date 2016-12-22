Генассамблея ООН поддержала инициативу Таджикистана об объявлении с 2018 по 2028 год международного десятилетия «Вода для устойчивого развития». Соответствующая резолюция была принята в Нью-Йорке 21 декабря.

О поддержки инициативы Таджикистана сообщил президенту Эмомали Рахмону в своем поздравительном послании председатель Генассамблеи ООН Питер Томсон, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

В своем послании Питер Томсон выразил уверенность, что принятая резолюция будет способствовать устойчивому развитию и решению проблем, связанных с водными ресурсами во всем мире.