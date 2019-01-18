Теперь певца все зовут "Салам Трюдо", а он мечтает о встрече с двойником

Пользователи соцсетей нашли двойника премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Им оказался 29-летний афганец Абдула Салам Мафтун - участник песенного конкурса Afghan Star (аналог американского American Idol). Он поет на свадьбах.

На конкурсе Абдула исполняет народные песни на языках дари и пушту. Он прошел в финал конкурса с еще семью участниками.