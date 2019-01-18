АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
- Благотворительный фонд «Рушди Точикистон» представит полный отчет о благотворительной деятельности и обсудит проблемы детей с ограниченными возможностями. Собрание состоится в БЦ «Созидание» с 15:00 до 17:00, 2 этаж конференц-зал.
- В Исмаилитском центре Национальное объединение инвалидов Таджикистана проводит семинар «Повышение правовой грамотности людей с инвалидностью на бесплатное и льготное медицинское обслуживание». Мероприятие проводится в рамках реализации проекта Национального объединения инвалидов Таджикистана при поддержке программы Общественное здравоохранение Института “Открытое Общество” Фонд Содействия в Таджикистане.
- На турнире «Четырех наций» по футболу в Дохе олимпийская сборная Таджикистана (U-23) сыграет с Катаром.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 ЯНВАРЯ
1936 – Для всенародного обсуждения опубликован проект Конституции СССР, принятой сессией Верховного Совета СССР 5 декабря этого же года.
1943 – Прорыв советскими войсками блокады Ленинграда.
1974 – В СССР учреждены орден Трудовой Славы трех степеней и медаль «Ветерана труда».
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Пасмурно, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, местами до 12-14 мороза, днем 2-7 тепла.
По Хатлонской области – Пасмурно, ночью преимущественно без осадков, днем в долинах дождь, в отдельных предгорных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 4-9 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Пасмурно, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 мороза, днем 1-6 мороза, по ВГБАО ночью 25-30 мороза, днем 11-16 мороза, (в районе Булункуля ночью 40-42 мороза, днем 18-20 мороза).
По районам республиканского подчинения – Пасмурно, ночью преимущественно без осадков, днем в долинах дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 10-12 мороза днем 1-6 тепла.
По городу Душанбе – Пасмурно, ночью без осадков, днем дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 9-11 тепла.
По городу Худжанд – Пасмурно, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 10-12 тепла.
По городу Бохтар – Пасмурно, ночью без осадков, днем дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 13-15 тепла.
По городу Хорог – Пасмурно, ночью без существенных осадков, днем снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 мороза, днем 3-5 мороза.
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