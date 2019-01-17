Андрис Лиепа назначен руководителем балетной труппы Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои в Ташкенте. Как сообщает пресс-служба театра, новый руководитель был представлен труппе 16 января 2019 года министром культуры Узбекистана Бахтияром Сайфуллаевым.
Андрис Лиепа – советский и российский артист балета, сын премьера Большого театра Мариса Лиепы. С 1980 года после окончания МАХУ Андрис восемь лет был ведущим солистом Большого, но был вынужден оставить сцену после серьезной травмы. Занимался реконструкцией балетов Михаила Фокина, собственными постановками на разных сценах (например, «Спящей красавицы» в Театре имени Сац), а также был балетмейстером театра «Кремлевский балет».
Лиепа начал сотрудничество с ташкентским ГАБТом в октябре 2018 года, когда вместе с хореографом Игорем Пиворовичем поставил в театре два одноактных балета Фокина: «Шахерезада» на музыку Римского-Корсакова и «Жар-птица» Стравинского. Премьера состоялась в декабре.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Родители пострадавшего при взрыве в Магнитогорске таджикистанца летят в Челябинск
Хакеры опубликовали базу данных с 773 миллионами почтовых адресов и 22 миллионами паролей
Рынок труда, как зеркало таджикской экономики
Нурмагомедов отказал Макгрегору в реванше
ФФТ подписала соглашение о партнерстве с тремя компаниями
Таджикистан перевыполнил Госбюджет-2018 без внешней помощи
Налоговый Комитет намерен взымать налоги за голосовые звонки в мессенджерах
Около 80% работающих в Таджикистане заняты в низкооплачиваемых сферах
Глава Андижана обложил всех предпринимателей «футбольным налогом»
Каким должен быть маркетинг в Таджикистане в 2019 году?
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста