Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил вероятность проведения боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором.
«Зачем мне нужен этот реванш? Перед прошлым поединком он тоже много говорил. Но, как только мы зашли в октагон, он не смог ничего сделать», — сказал Нурмагомедов, которого цитирует lenta.ru.
12 января российский боец напомнил Макгрегору о его «пожизненном позоре», разместив в Instagram видео с эпизодом, на котором ирландец сдается в результате болевого приема в исполнении россиянина.
В октябре 2018-го Нурмагомедов одержал победу над Макргегором и впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
После поединка возникла потасовка. В результате оба спортсмена были дисквалифицированы на неопределенный срок и ожидают санкций Атлетической комиссии штата Невада.
Нурмагомедов ни разу не проигрывал в поединках по правилам MMA. Россиянин имеет серию из 27 побед подряд. Макгрегор одержал 21 победу и потерпел 4 поражения в карьере.
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