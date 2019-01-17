Федерация футбола Таджикистана за последние три дня договорилась  с тремя компаниями - «МегаФон Таджикистан», «Сомон Эйр» и «Profi Print», чтобы они поддержали отечественный футбол.

Соглашения подписали вице-президент Федерации футбола Таджикистана Дилшод Джураев, исполнительный  директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий Изюмников, коммерческий директор авиакомпании «Сомон Эйр» Абдулкосим Валиев и генеральный директор ООО  «Дунёи рангин» Солиджон Саипов.

«Мы продолжаем  наше партнерство с этими компаниями, так как 2019 год в таджикском футболе станет очень насыщенным. Впереди – чемпионаты по всем возрастным категориям, ряд международных турниров с участием различных сборных, в том числе юношескому футболу и футзалу», - отметил Дилшод Джураев.

Финансовый директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий Изюмников заявил, что его компания в этом году окажет поддержку ФФТ в пределах 300 тыс. сомони. По его словам,   компания всегда поддерживала спорт в Таджикистане, и впредь не откажется от своих планов оказать услуги таджикскому  футболу.

ФФТ тесно сотрудничает с  «Сомон Эйр» с 2017 года. «Особенно хочу отметить, что в выходе юношеской сборной Таджикистана (U-16) на чемпионат мира-2019 в Перу есть и немалый вклад авиакомпании «Сомон Эйр». Надеемся на дальнейшее сотрудничество, успехов и процветания вам и всему вашему коллективу», – отметил  вице-президент ФФТ.

Somon Air

Коммерческий директор авиакомпании «Сомон Эйр» Абдулкосим Валиев пообещал, что и в дальнейшем компания  будет работать на благо всего таджикского спорта, особенно, футбола.

09:12 16 февраля, 2018

Столичный «Истиклол» стал четырехкратным обладателем Кубка ФФТ

"Для нас большая гордость быть партнером Федерации футбола Таджикистана, - заявил  руководитель  рекламного агентства «Profi Print» Солиджон Саипов. –  На рынке Таджикистана наша компания более 10 лет. За все это время мы наладили собственное производство по всем направлениям наружной рекламы, собрали отличную команду дизайнеров, конструкторов, инженеров и менеджеров". 

Все руководители компаний, с которыми ФФТ подписала партнерские соглашения, особо подчеркнули, что являются  болельщиками душанбинского клуба «Истиклол», который назвали  флагманом  таджикского футбола. 

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