Со стороны Налогового комитета Таджикистана на днях поступило предложение рассмотреть вопрос о взимании оплаты за предоставление дополнительных услуг, а именно при использовании голосового трафика мессенджеров Whatsapp, Viber, Messenger и пр.

Как сообщил «АП» председатель Ассоциации операторов мобильной связи Таджикистана Гафур Иркаев, Налоговый Комитет потребовал у субъектов рассмотреть возможность взимания оплаты у населения за предоставление данных услуг.

Налоговый комитет потребовал у операторов мобильной связи посчитать каждую минуту разговора абонентов через Viber, Whatsapp, IMO и другие мессенджеры и в соответствии с этим платить налоги в бюджет.

Целью данного предложения называется увеличение дохода в бюджет страны.

По словам Гафура Иркаева, требование Налогового комитета было принято к сведению, и хозяйствующие субъекты готовят ответ соответствующим регулирующим органам отрасли связи.

В письме мобильные операторы представят свои предложения и разъяснения.

По его словам, технически невозможно посчитать минуты разговоров абонентов через мессенджеры.

«Разработчики мессенджеров, которыми пользуются в Таджикистане, не являются резидентами этой страны. Они регулируются структурами, которые их создали», - отметил Иркаев.

На момент публикации материала «АП» не удалось взять комментарии у Службы связи и Налогового комитета.

Напомним, в минувшем году, глава Налогового комитета РТ Нусратулло Давлатзода направил письмо президенту, где предлагал брать налоги с таких сервисов, как Google, Apple, Microsoft, Facebook, eBay, Aliexpress, Yahoo и др. По его мнению, эти налоги ощутимо пополнят бюджет.

Нусратулло Давлатзода отмечал, что «в Таджикистане электронная сфера деятельности не контролируется».

«В это же время, люди покупают авиабилеты, игры, книги, бронируют гостиницы, и приносят прибыль иностранным компаниям, однако, из-за несовершенства нашего законодательства, их невозможно облагать налогами», - отмечал в обращении президенту Давлатзода.

В качестве примера он привел такие сайты интернет-магазинов, как mango.tj, volna.tj, megamag.tj, duexpress.tj.

В письме также указывалось, что «в данный момент упали налоги на международную голосовую связь из-за звонков NGN, а также из-за того, что люди пользуются такими мессенджерами, как Wechat, Viber и др.

«Есть необходимость проконтролировать эти сервисы и увеличить стоимость за пользование ими и этим пополнить бюджет Таджикистана», - говорил Давлатзода.

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