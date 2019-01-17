Правительству Таджикистана удалось перевыполнить планы по сбору доходов государственного бюджета в прошлом году. Бюджет получил на 70 млн. сомони (около $7,5 млн) больше запланированного объема.

По предварительным данным министерства финансов, общий объем госбюджета в 2018 году составил более 23,3 млрд. сомони, что на 0,3% больше уточненного плана.

Налоговые поступления в прошлом году составили около 15 млрд. сомони, что составляет порядка 65% всех доходов бюджета.

В прошлом году по сравнению с 2017 годом увеличился сбор подоходного налога, налога на прибыль, акциза и налога на добавленную стоимость.

Между тем, в опубликованном на днях докладе Всемирного банка по экономике Таджикистана говорится, что дефицит поступлений бюджета страны в прошлом году покрывался за счет штрафов и пеней, которые взыскивались в ходе осуществления выездных проверок бизнеса.

Авторы доклада отмечают, что правительство больше не показывает полученные сборы по итогам проведения налоговых проверок в отдельной категории, а поступившие суммы перераспределяются по соответствующим категориям налогов.

«Такое методологическое изменение в представлении бюджета препятствует проведению надлежащей оценки тенденций добровольного соблюдения налогового законодательства в стране», - заключают экономисты Всемирного банка.

Без поддержки

В докладе Всемирного банка подчеркивается, что в прошлом году Таджикистан не получил гранты на поддержку госбюджета, как это было предусмотрено.

В предыдущие годы, особенно во время последнего глобального финансового кризиса, Таджикистан обычно ближе к концу года исправно получал бюджетную поддержку от международных финансовых институтов.

«Все партнеры по развитию отложили реализацию своих программ бюджетной поддержки до тех пор, пока правительство не достигнет соответствующих договоренностей с Международным валютным фондом», - отмечают аналитики Всемирного банка.

Речь, по всей видимости, идет о выполнении правительством Таджикистана рекомендаций Программы оценки финансового сектора (FSAP) взамен на финансовую поддержку со стороны Фонда.

По итогам последней своей миссии в Таджикистан представители МВФ заявили, что приветствуют принятые меры по совершенствованию регулирования и надзора, классификации активов и предоставления ресурсов, а также управления валютным и кредитным рисками со стороны банков.

«Однако необходимо сделать еще больше для выполнения рекомендаций Программы оценки финансового сектора», - отмечала глава миссии Фонда Падамжа Ханделвал.

Она подчеркнула негативные риски для фискальных перспектив из-за реализации инфраструктурных проектов, неприоритетные капитальные расходы, и в целом, неэффективное управление государственными расходами.

В докладе Всемирного банка говорится, что государственные расходы за последние два года резко возросли в связи с продолжением строительства Рогунской ГЭС. Отмечается, что высокий уровень капитальных затрат в основном финансировался за счет выручки от еврооблигаций, выпущенных в 2017 году, а также за счет продажи золота с государственных депозитов.

Бюджетные данные будут более доступными?

Правительство своим постановлением обязал Минфин в наступившем году публиковать ежеквартально на своем интернет-сайте данные об исполнении государственного бюджета.

Документом для обеспечения прозрачности расходов бюджетных средств поручается публиковать информацию о ходе исполнения доходной и расходной частей госбюджета на 2019 год. Исключением является информация, имеющая секретный характер.

Минфин обычно не проявляет особую открытость при предоставлении бюджетной информации: в разделе «Бюджет» на сайте финансового ведомства наиболее «свежую» информацию относительно исполнения бюджета можно получить из 17-и страничного «Полугодового обзора исполнения государственного бюджета за 1 полугодие 2018 года».

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