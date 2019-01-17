Только в течение одной недели сотрудниками ГАИ города Душанбе в ходе проведения специального рейда выявлены 153 грязные автомашины.

В основном, были задержаны грузовики, которые работают на стройках города, сообщает пресс-центр УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

Фото УМВД Душанбе

По данным УМВД, выявленные машины не были в мойках давно, на них перевозились сыпучие материалы, как щебенка, цемент и песок без специального брезентового покрытия, в результате чего они не только наносили вред экологии города, но и дорожному покрытию.

Водители всех выявленных грязных автомашин оштрафованы согласно статьи 333 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение) Кодекса Таджикистана об административных правонарушениях.

Вышеназванная статья предусматривает нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных сооружений или иного имущества,

Сумма штрафов для них составило от 27 до 55 сомони на каждую машину.

Источник «АП» в ОГАИ города Душанбе на условиях анонимности сообщил, что ранее сотрудники милиции по данной проблеме почти не штрафовали водителей.

«Мэр Душанбе Рустам Эмомали несколько раз заявил о существовании проблемы и потребовал от сотрудников ГАИ реагировать на нее», - отметил источник.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.