Проект целевой межгосударственной программы по укреплению участков таджикско-афганской границы разработан секретариатом ОДКБ и направлен на внутригосударственное согласование, сообщил «АП» источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

Свои заключения по документу в течение трех месяцев должны представить в секретариат ОДКБ все государства входящие в Организацию – Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

После того как целевая программа найдет поддержку среди всех государств, входящих в ОДКБ, Таджикистан для укрепления своих рубежей с Афганистаном может получить средства связи, беспилотные летательные аппараты, приборы ночного видения, броне- и автотехнику.

Еще 23 сентября 2013 года в Сочи Совет коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ принял решение оказать военно-техническую помощь пограничным войскам Таджикистана для укрепления таджикско-афганской границы.

Тогда заслушав доклад Генсека Организации Николая Бордюжи о результатах обследования таджикско-афганской границы, президенты приняли решение признать целесообразным осуществление дополнительных мер по укреплению этого участка границы. Отмечалось, что на основании запроса таджикской стороны страны ОДКБ в трехмесячный срок с учетом своих возможностей окажут безвозмездную военно-техническую помощь пограничным войскам этой страны.

Однако, за последующие пять лет для укрепления южных рубежей Организации никакой помощи Таджикистану не оказывалось, кроме Беларуси, которая отправила партию военной формы для таджикских пограничников и Армении, закупившей для таджикских пограничников несколько грузовых машин.

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