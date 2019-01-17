Авиакомпания с 94-летней историей «Таджик Эйр» прекратила свою деятельность. Она планирует восстановить свои полеты, но это считается маловероятным, пишет издание AeroTelegraph.

В материале отмечается, что история авиакомпании началась 3 сентября 1924 года, когда ее основало в Таджикистане центральное правительство в Москве. В 1991 году после распада СССР дочерняя компания «Аэрофлота» стала национальной авиакомпанией Таджикистана.

Издание отмечает, что «Таджик Эйр» считается восьмой старейшей авиакомпанией мира после KLM (Нидерланды), Avianca (Колумбия), Qantas (Австралия), Aeroflot (Россия), Czech Airlines (Чехия), Finnair (Финландия) и Delta Air Lines (США).

В материале говорится, что 10 января этого года авиакомпания приостановила свои полеты из-за финансовых трудностей.

"Выполнение рейсов «Таджик Эйра» взяла на себя частный конкурент «Сомон Эйр». «Таджик Эйр» все еще надеется на восстановление полетов, но никто не верит, что авиакомпания получить деньги из казни, тем более, что ее неоднократно критиковали", - отмечает автор статьи.

В качестве одной из главных причин, приведшей «Таджик Эйр» к сложному финансовому положению, в материале приводится то, что национальная авиакомпания осуществляла полеты по нерентабельным маршрутам в отдаленные регионы республики.

Отмечается, что у частной авиакомпании «Сомон Эйр» для осуществления рейсов в горные регионы страны не было подходящих самолетов.

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Напомним, после новогодних праздников были перенесены некоторые рейсы "Таджик Эйра". В авиакомпании сообщили, что временно приостанавливают действующие рейсы по некоторым направлениям из-за изменения в расписании рейсов.

Затем "Таджик Эйр" заявила, что вынуждена внести изменения в расписание рейсов на январь 2019 года в связи с нерентабельностью некоторых рейсов.

Позже авиакомпания и вовсе заявила, что обслуживать пассажиров национальной авиакомпании Таджикистана "Таджик Эйр" до конца текущего осенне–зимнего периода по российским авианаправлениям будет авиакомпания "Сомон Эйр": она уже приступила к осуществлению рейсов по некоторым направлениям, которые ранее осуществлялись "Таджик Эйром".

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