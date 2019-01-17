Тур в Египет на двоих, сертификат в фитнес клуб X-fit Premium, полный возврат суммы от покупки и многое другое получили участники Новогоднего розыгрыша призов от магазинов мужской одежды «Куруш» и «Дилпур».

13 января 2019 года магазины мужской одежды «Куруш» и «Дилпур» подвели итоги новогодней акции «Подарки от Снегурочки», которая проходила с 1 декабря 2018 по 12 января 2019 года.

Церемония розыгрыша призов, на которой присутствовало около 300 участников Акции, состоялась в одном из стильных отелей нашей столицы Hilton Dushanbe. В рамках данной акции были разыграны 6 великолепных призов: тур на двоих в страну пирамид – Египет, сертификат на посещение фитнес клуба X-fit Premium, паровой утюг, фирменные классические туфли от бренда Oggi, подарочный сертификат на сумму 1500 сомони и уникальный приз – 100-процентый возврат денег на совершенную покупку.

Стать участником акции имел возможность каждый посетитель, совершивший покупку в магазинах «Куруш» и «Дилпур» на сумму от 950 сомони и заполнивший купон на участие в акции. Количество покупок на одного человека ограничений не имело, поэтому можно было получить несколько купонов, каждый из которых давал дополнительный шанс на выигрыш. Победители были определены путем использования лототрона, из которого извлекался случайный купон.

Так, счастливым обладателем главного приза акции – путевки в Египет на двоих стал житель столицы Ильхом Мухамадиев, который накануне Нового года купил пальто в магазине «Дилпур».

- Я не могу выразить свою радость и восторг обычными словами. Мне просто круто повезло, поскольку я не являюсь постоянным клиентом этих двух магазинов, и у меня не было большого количества купонов как у некоторых участников Розыгрыша. Но тем не менее фортуна была благосклонна ко мне. Огромное спасибо организаторам акции за такой великолепный приз - поделился эмоциями Ильхом.

Андалебу Сатторову, другому покупателю магазинов «Куруш» и «Дилпур», достался подарочный сертификат на посещение фитнес клуба X-fit Premium, сроком на 6 месяцев.

- Я являюсь постоянным клиентом этих магазинов. И, если честно, я всегда огорчался, когда не становился победителем розыгрышей. Но, сегодня удача наконец улыбнулась и мне, - говорит Анбалеб.

Паровой утюг выиграл Хусейн Аюбов, который уже 4 года одевается в этих магазинах. В канун Нового года он приобрел здесь кожаную куртку, в которую и был одет в день розыгрыша.

Сертификат на 100-процентый возврат суммы от покупок достался Рахматулло Раджабову, подарочный сертификат на 1500 сомони – Мухибулло Тимурову, а мужские классические туфли Oggi пришлись впору Фирдавсу Муродали.

Но на этом сюрпризы от магазинов Куруш и Дилпур не закончились! Также в этот день были разыграны дополнительные призы – подарочный сертификат на покупку в магазинах на сумму 500 сомони, который достался покупательнице Гульноре Каххоровой, рубашка, стоимостью 365 сомони – Анушервнону Шерхонову, свитер, стоимостью 495 сомони – Махмади Махмадиеву, брюки, стоимостью 615 сомони – Шухратджону Хушмуратову и спортивный костюм, стоимостью 890 сомони – Аминджону Абдурахимову.

Кроме того, каждому, совершившему покупки в период проведения акции, а таких набралось около 500 человек, были вручены купоны на получение гарантированных подарков. Эти подарки можно получить в магазинах «Куруш» «Дилпур» с 14 по 31 января 2019 г.

Но приятные сюрпризы на этом не заканчиваются и в дальнейшем магазины «Куруш» и «Дилпур» готовят для своих покупателей много интересных Акций и мероприятий.

Магазины мужской одежды и обуви «Куруш» и «Дилпур» работают на отечественном рынке уже 10 лет. За это время магазины смогли завоевать доверие покупателей и предлагают им товары высокого качества от известных производителей мужской одежды и обуви по доступным ценам. Магазины «Куруш» и «Дилпур» имеют удобное для посещения посетителей расположение в районе Гулистона и напротив Турецкого посольства. Двери магазинов всегда гостеприимно распахнуты для покупателей, а персонал магазинов всегда готов обслужить каждого посетителя на самом высоком уровне, предлагая им широкий выбор высококачественных товаров на любой вкус. Так, что если вы намерены совершить покупку мужской одежды или обуви, то выбор магазина очевиден.

Добро пожаловать в магазины «Дилпур» и «Куруш»!