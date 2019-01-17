На строительство стелы, которую снесли с нулевого километра в Душанбе ещё в 2015-м году, ушло 10 лет. Турецкие часы, которые появились на месте этого памятника около месяца назад, установили на нулевом километре за несколько дней.

Ровно 70 лет тому назад в январе 1949 года, через четыре года после Великой Отечественной войны в центре тогда еще Сталинабада, началось строительство стелы. Этот памятник должен был символизировать 25-летие создания таджикской республики. Автором проекта стала скульптор Елена Алексеевна Татаринова, по её акварелям и эскизам был выполнен проект колонны, хранящей память о своей создательнице. Увы, теперь, только на фотографиях.

Иллюстрация к книге «Таджикистан», напечатанной в 1950 году в издательстве «Молодая гвардия», позже опубликованной в журнале «Вокруг Света», художник Н. Коробейников.

Елена Алексеевна приехала в Таджикистан из Ленинграда в 1939 году, она была лучшей ученицей русского, советского скульптора, профессора заведующего кафедрой скульптуры в Академии художеств Матвеева Александра Терентьевича. Именно он представил Елену Алексеевну своему другу - архитектору Дмитрию Ивановичу Билибину, и рекомендовал её на строительство Театра оперы и балета в городе Сталинабаде.

Командировка в Сталинабад для Елены Алексеевны продлилась всю жизнь. После завершения строительства театра, в 1942 году Елена решила остаться в Таджикистане навсегда. Наша страна стала для неё второй родиной.

Стелла

В 1947 году глава советского Таджикистана, историк Бободжан Гафурович Гафуров поставил задачу перед Союзом архитекторов и Союзом художников Таджикистана создать памятник, посвященный 25-летию создания таджикской республики. Министерством культуры был проведен республиканский конкурс на лучший проект памятника, в котором приняла участие скульптор Елена Татаринова. Конкурсная комиссия признала эскизную модель Татариновой лучшей.

1954 год, душанбинская колонна после завершения ее окончательной достройки.

Критериями отбора её монумента – колонны, как писала республиканская пресса, стал высокий художественный уровень, эстетическая выразительность, идейная содержательность, художественная целостность и оригинальность. В сооружении монумента – колонны приняли участие архитектор Стефан Анисимов и конструктор Петр Драчук. Проект представлял собой гладкоствольную колонну, установленную на восьмигранном пьедестале. Ствол колонны плавно сужался кверху и состоял из базы аттического типа и многогранной капители, поддерживающей восьмигранную горизонтальную пластину – площадку, где был установлен герб Таджикской ССР. Общая высота колонны составляла более 24 метров. На восьми гранях пьедестала были установлены портальные плиты и только на четырех многофигурные барельефы в память о прошлом таджикского народа.

Скульптор Елена Татаринова работает над одним из барельефов, для пьедестала колонны

Строительство колонны продолжалось почти 10 месяцев, но полностью достроить её к намеченному сроку не успели - слишком сложное сооружение. Окончательно строительство колонны было завершено только через 10 лет в 1954 году. Так или иначе, воздвигнутый в начале 50 - х годов монумент в Душанбе был абсолютной инновацией, не имеющим аналогов в нашем городе. Его высота поражала горожан, а барельефы привлекали внимание не только жителей города, но и приезжающих многочисленных туристов. Колонна на площади Дусти стала визитной карточкой столицы, являясь её географическим центром.

Особенности душанбинской колонны

Все барельефы и герб Елена Татаринова готовила из римского бетона – смеси песка и мелкой щебенки, где в качестве их связующего применялись известь и гипс. Внутри колонна была полая: в ней находилась лестница, ведущая к гербу на капители. И еще, однажды в одном из интервью Елену Татаринову спросили: «Почему четыре портальные плиты из восьми остались без барельефов?». И она ответила: «Они обязательно появятся, ведь за ними скрыто будущее истории новых поколений и свершений таджикского народа». То есть гипотетически на пустых плитах могли бы появиться барельефы, посвященные запуску Рогунской ГЭС или строительству тоннеля «Истиклол», но на месте стелы с её барельефами теперь стоят турецкие часы.

Центральный барельеф пьедестала, символизирующий единство таджикского народа.

Кстати, изменить герб советского Таджикистана на герб Таджикистана независимого, с точки зрения инженерной мысли, было нетрудно, однако на эту работу никто не решился.

В 2015-м году причинами сноса власти города называли тот факт, что стела мешает реализации Генплана Душанбе, а также «с точки зрения архитектуры, надобности в нахождении двух гербов на одной площади, не существует».

Сегодня вместо исторического монумента посвященного славной истории таджикского народа стоят часы, привезенные из Турции.

Кстати, последнее утверждение не выдерживает никакой критики, например, на римском форуме находится более тридцати арок, каждая из них была возведена в определенный период истории, символизирует события, происходившие в это время. В прошлом году администрация Душанбе заявила, что на месте снесенной стелы будет возведена 18-метровая башня с турецкими курантами. Перед Новым годом новая башня на площади Дусти действительно появилась.

Что еще построила нам Елена Татаринова?

Таджикская скульптура впервые появилась в годы Великой Отечественной войны. Это были работы Елены Татариновой. Среди них: «Письмо с фронта», «Портрет бойца-таджика» и другие. Татаринова принимала участие в оформлении здания дома правительства, государственного банка, и многих других зданий в столице Таджикистана. С 1951 по 1954 год Елена Татаринова выполнила первой в республике ряд скульптурных бюстов таджикских и русских классиков литературы для республиканской библиотеки Фирдоуси. Она сумела вырастить достойных и талантливых учеников, среди которых такие известные скульпторы, как К. Жумагазин, А. Ганиев, А. Ахунов. Была членом правления Союза художников и бессменным председателем скульптурной творческой секции Таджикской ССР. В 1967 году ей, как первому скульптору Таджикистана и за созданные работы было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Таджикской ССР.

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