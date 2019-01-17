Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов призвал к повышению финансовой грамотности населения.

По его мнению, россияне «все равно делают неправильные вещи» из-за русских сказок, которые они читают в детстве, передает Медуза.

«Даже в условиях определенной финансовой грамотности люди все равно будут делать неправильные вещи. Мы детям рассказываем про золотую рыбку, про щуку. Вот смотрите: старший брат работает - он дурак, средний брат работает - дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку - у него все хорошо. Это с детства переходит с возрастом в плоскость отношений с финансовым рынком. Поэтому надо сказки менять, понимаете. Мы должны отказаться от этого бэкграунда - обучать детей халяве. Это очень важно», - сказал С.Швецов.

Он призвал менять сюжет сказок и заявил, что необходимо формировать финансовую культуру граждан.

«Поэтому нужно формировать культуру финансовой грамотности», - добавил первый зампредседателя Банка России.

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