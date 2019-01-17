Сатҳи таваррум дар бахши истеъмолии Тоҷикистон аз рӯи натиҷаҳои соли гузашта 5,4%-ро ташкил дод.
Тавре аз Агентии омори назди президенти Тоҷикистон хабар доданд, тӯли сол маҳсулоти хӯрокворӣ – 5%, ғайрихӯрокворӣ – 6,4% ва тарифҳо ба хизматгузории пулакӣ барои аҳолӣ – 4,9% боло рафтанд.
Қобили зикр аст, ки ҳукумат мизонаи таваррумро аз рӯи натиҷаҳои соли 2018 дар сатҳи 7% нигоҳ доштанӣ буд. Соли 2017 сатҳи таваррум дар ҷумҳурӣ 6,7%-ро ташкил дода буд.
Бештар чӣ қимат шуд?
Маҳсулоти хӯрокворӣ
- карам – 1,9 баробар
- сабзӣ – 51,8%
- равғани маска – 9,9%
Маҳсулоти ғайрихӯрокворӣ
- бензин – 18,4%
- дастгоҳу таҷҳизоти маишӣ – 12,1%
- гази моеъ – 6,6%
Хизматгузориҳои пулакӣ
- нерӯи барқ – 14,9%
- обтаъминкунӣ – 10,4%
- билетҳои ҳавопаймоӣ – 6,4%.
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