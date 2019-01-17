Защитник таджикского футбольного клуба «Истиклол» и сборной Таджикистана Сиёвуш Асроров перешел в состав малайзийского клуба PKNS. Об этом сообщает официальная страничка клуба в соцсетях.

Однако, как сообщил источник «АП» в футбольных кругах, Сиёвуш ушел в малайзийскую команду без согласования с руководством ФК «Истиклол».

По международным нормам, таджикский клуб может оспорить этот трансфер.

Пока же реакция руководства столичной команды, которая готовится к отборочным соревнованиям Лиги Чемпионов АФК, неизвестна.

Фото: официальная страница PKNS в Facebook 1 /3

Сиёвушу Асророву 26 лет, он воспитанник команды «Вахш», но в последние годы защищал цвета столичного «Истиклола».

Футбольная команда PKNS (Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor)

основана в 1967 году как часть одноименного спортивно-оздоровительного клуба города Петалинг-Джая в штате Селангор.

Клуб вышел в премьер-лигу Малайзии в 2004 году. В настоящее время играет в Суперлиге Малайзии.

Клубом владеет частная компания «PKNS Sports Sdn Bhd.».

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