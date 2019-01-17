Защитник таджикского футбольного клуба «Истиклол» и сборной Таджикистана Сиёвуш Асроров перешел в состав малайзийского клуба PKNS. Об этом сообщает официальная страничка клуба в соцсетях.
Однако, как сообщил источник «АП» в футбольных кругах, Сиёвуш ушел в малайзийскую команду без согласования с руководством ФК «Истиклол».
По международным нормам, таджикский клуб может оспорить этот трансфер.
Пока же реакция руководства столичной команды, которая готовится к отборочным соревнованиям Лиги Чемпионов АФК, неизвестна.
Сиёвушу Асророву 26 лет, он воспитанник команды «Вахш», но в последние годы защищал цвета столичного «Истиклола».
Футбольная команда PKNS (Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor)
основана в 1967 году как часть одноименного спортивно-оздоровительного клуба города Петалинг-Джая в штате Селангор.
Клуб вышел в премьер-лигу Малайзии в 2004 году. В настоящее время играет в Суперлиге Малайзии.
Клубом владеет частная компания «PKNS Sports Sdn Bhd.».
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Socrat9 часов назад
Возможно в квартире/доме его родителей отключать свет/воду. Все знают чья эта игрушка Истиклол