Уровень инфляции в потребительском секторе Таджикистана по итогам прошлого года составил 5,4%, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.
Продовольственные товары подорожали на 5%, непродовольственные – на 6,4%, а тарифы на платные услуги населению выросли на 4,9%.
Отметим, что правительство планировало удерживать инфляцию по итогам 2018 года на уровне 7%.
В 2017 году уровень инфляции в республике составил 6,7%.
Что подорожало больше?
Продовольственные товары
- капуста – в 1,9 раза
- морковь – 51,8%
- сливочное масло – 9,9%
Непродовольственные товары
- бензин – 18,4%
- бытовые приборы – 12,1%
- сжиженный газ – 6,6%
Платные услуги
- электроэнергия – 14,9%
- водоснабжение – 10,4%
- авиабилеты – 6,4%
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