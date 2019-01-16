Автодорога, соединяющая Хорог с Ишкашимом, заблокирована из-за схода многочисленных снежных лавин, и специалисты не могут сказать, когда она откроется.
На дорогу Хорог-Ишкашим сошли несколько снежных лавин, а длящийся уже несколько дней обильный снегопад затрудняет работу дорожников и спасателей по открытию движения транспорта, сообщила «АП» начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительства Таджикистана Умеда Юсуфи.
«Мы не можем конкретно сказать, когда дорога будет расчищена и открыта, так как там очень много снежных лавин сошло, а снег все идет», - отметила Юсуфи.
Она отметила, что вчера аналогичная ситуация произошла на дороге, ведущей от столицы в Хорог, но она уже открыта для движения автотранспорта.
«Накануне на 344 километре данной дороги сошла снежная лавина, но дорожнки и спасатели быстро справились с ЧС», - отметила пресс-секретарь.
По ее словам, остается сегодня закрытой дорога, ведущая от таджикского района Сангвор (бывший Тавильдара) к границе Кыргызстана, но дорожники обещают ее открыть сегодня во второй половине дня.
Движение транспорта на других дорогах республики идет в штатном режиме.
Между тем, КЧС предупреждает, что до 20 января в республике сохраняется опасность схода лавин и камнепадов.
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