Президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали построит в этом году в административном центре ГБАО восемь современных спортивных площадок. Об этом на встрече со спортсменами области сообщил им глава ГБАО Ёдгор Файзов.
Глава Горного Бадахшана вручил 95 спортсменам и тренерам области, отличившимся в минувшем году, денежные премии, грамоты и ценные подарки, сообщил «АП» источник в администрации главы ГБАО.
Ёдгор Файзов особо отметил выступления на международных турнирах в 2018 году спортсменов - выходцев из ГБАО, среди которых числятся чемпион мира по самбо Хушкадам Хусравов и бронзовый призер чемпионата Азии по дзюдо Шакармамад Мирмамадов.
Он выразил уверенность в том, что спортсмены из Горного Бадахшана и впредь будут достойно выступать на международных и мировых чемпионатах.
На сегодняшний день в ГБАО действуют 10 спортивных школ, 62 спортобъекта. В 2018 году спортсмены области завоевали 65 золотых медалей на республиканских и международных соревнованиях.
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Анатолий32 минуты назад
АП зачем писать такое оглавление. Ведь уважаемый Рустам сам не возьмет лопату и кетмень и не начнет строить. Напишите, что Рустам дал поручение соответсвующим структурам построить ......
ShaITan3 часа назад
dislike otmenya
ShaITan3 часа назад
etot chelovek voobshe unikum okazyvaetsa vezde uspevaet. AP propuskai commenty chego uj boyatsa vas vsyo ravno ZABANELI po TJK.