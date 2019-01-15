Грузинский защитник Торнике Джимшелеишвили подписал контракт с вице-чемпионом Таджикистана, футбольным клубом «Худжанд».
Как сообщает официальный сайт «Худжанда», прошедший сезон 26-летний Джимшелеишвили провёл в составе футбольного клуба «Колхети-1913», который играет в высшей лиге Грузии. В своё время Торнике Джимшелеишвили вызывался в молодёжные сборные Грузии.
В интервью клубному сайту «Худжанда» Торнике Джимшелеишвили поделился своими впечатлениями после подписания контракта с вице-чемпионом Таджикистана:
— В первую очередь, я хочу поприветствовать болельщиков «Худжанда». Я очень рад тому, что сегодня стал игроком «Худжанда». У меня был выбор между продолжением карьеры в Грузии или же в Таджикистане, выбрал я Таджикистан, и этот выбор полностью оправдан.
Он назвал «Худжанд» амбициозной командой, у которой в этом сезоне есть шанс пробиться в групповой этап Кубка АФК.
"В этом я очень хочу ей помочь. Это большой вызов для меня, мне хочется выиграть как можно больше трофеев с «Худжандом», тем более это моя первая иностранная команда", - заявил легионер.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Как в Таджикистане зимуют гиссарские овцы?
«Аэрофлот» лишил постоянного клиента привилегий из-за критики в соцсетях
На рынках Ташкента появятся мобильные книжные магазины
На Луне проросли семена хлопка, доставленные китайским луноходом
Почему женщины в Центральной Азии стали раздеваться?
Эмомали Рахмон подписал указ, запрещающий любые проверки деятельности производственников
Узбекистан и Германия договорились в Берлине на $4 миллиарда
Фильм таджикского режиссера удостоен награды Международного фестиваля в Китае
ВБ: Отток капитала из Таджикистана ускорится
Перед визитом Мирзиёева в Европу в Узбекистане заработали Facebook и YouTube
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста