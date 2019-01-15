Китайское космическое агентство сообщило, что семена хлопка, доставленные на Луну зондом «Чанъэ-4», взошли и хорошо растут.

Семена остальных культур, привезенных зондом, — в том числе рапса и картофеля — пока не дали всходов; ожидается, что это произойдет в ближайшее время, сообщает Би-Би-си.

Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.

Китайский зонд "Чанъэ-4" ранее уже сделал первый в истории науки шаг – успешко освоил обратную сторону Луны, мягко сев на поверхность. Следующим шагом стал запуск лунохода, который успешно выехал на поверхность естественного спутника.

Следом начался эксперимент по изучению возможности выживания организмов в условиях лунного притяжения, которое составляет всего 17% от земного (минимальный порог – 15%).

"Чанъэ-4" проводит первый в истории человечества эксперимент по выращиванию семян на Луне, в условиях низкой гравитации.

Все образцы находятся внутри аппарата в специальном контейнере с закрытой экосистемой. Растения были помещены в герметичный контейнер на борту посадочного аппарата. Зерновые культуры попытаются сформировать мини-биосферу – искусственную, самодостаточную среду.

Во вторник китайские государственные СМИ сообщили, что на семенах хлопка появились почки.

"Чанъэ-4" передал на Землю фотографии, на которых видно, что семена хлопка уже дали первые ростки.

В сообщении китайского телеканала CCTV говорится, это первый побег, проросший на поверхности спутника планеты в условиях низкой гравитации и сильной радиации. Мониторинг за образцами продолжается.

Таким образом ученые Китая доказали, что жизнь может развиваться далеко от Земли – это достижение рассматривается как значительный шаг к долгосрочному освоению космоса.

В озможность выращивания сельхозкультур на Луне является крайне важной для потенциальных долгосрочных миссий, таких как постоянная лунная база. Таким образом астронавты смогут выращивать еду в космосе, а необходимость возвращаться на Землю для пополнения запасов сведется к минимуму.



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