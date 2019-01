Снимки топлес в инстаграме, голая грудь модели на подиуме или, как минимум, обнаженные женщины на картинах – все это в прошлом году творили восточные женщины сразу в нескольких странах нашего консервативного региона. Каждая из них понимала, что столкнется с травлей и ненавистью в свой адрес, и каждая из них действительно подверглась серьезному прессингу (даже на митинг против них выходили), но о своих поступках никто из девушек не пожалел.

Эксперты говорят, что это начало серьезных изменений в нашем регионе и имена этих девушек будут вписаны в историю.

Этой осенью весь таджикский сегмент интернета говорил об искусстве. Художница-акварелист Марифат Давлатова показала на персональной выставке картины полуобнаженных женщин с элементами таджикской одежды, и на нее обратили внимание и те, кто разбирается в искусстве и те, кто совершенно от него далек.

Когда в интервью мы спросили у Марифат, зачем она это сделала, художница ответила:

«Мы постоянно сталкиваемся с тем, что в твою сторону могут бросить неприятные слова на улице посторонние люди, даже если у тебя просто приоткрыто плечо; и я подумала, что если покажу красивое женское тело и дам понять, что это именно те женщины, которых они оскорбляют на улице, кому то станет стыдно.

Я хотела показать, что женское тело – это красиво и не нужно принимать его, как предмет, как вещь. Это выражение протеста против отношения к женщинам».

Кыргызстан и Казахстан

В те же самые дни, когда Таджикистан обсуждал выставку Марифат, соседний Кыргызстан стал обсуждать музыку. Девятнадцатилетняя кыргызская певица Zere снялась в бюстгальтере в клипе на свою песню «Кыз».

«Вот бы время пришло, эпоха, где не учат, как жить.

И не говорили бы: «Делай так, а так не делай».

Почему я должна быть такой, какой хочешь видеть меня ты или общество?

Я человек - у меня свобода слова, где твое уважение ко мне?

Я уважаю тебя. А ты уважай меня», - пела Zere в этом клипе.

На довольно важные слова в этой песне обратили внимание далеко не все – бюстгальтер интересовал больше.

На Zere обрушились проклятия соотечественников, угрозы и всевозможные обвинения. Досталось и родственникам девушки.

«Если одни звонят с поздравлениями, другие пишут в личку: «Агай, неужели эта «баба-яга» ваша дочь? Как дочь такого педагога, как вы может пойти на такое? Да, Зере моя дочка. Свободомыслящая дочь свободного Кыргызстана», – рассказывал на своей странице в ФБ отец исполнительницы Асылбек Жоондобеков.

Сама Zere объяснял идею своего клипа так:

«В Кыргызстане и вообще во всем мире почти 90% девушек подвергаются унижению в обществе, на работе или дома. Мне хотелось написать эту песню от своего имени – от имени девушки. Сначала я планировали обратиться к профессионалам, но потом решила использовать свой потенциал и самой написать песню. Вот так она создавалась», - объясняла она.

Девушки Казахстана в стороне от этого стихийного «флешмоба» не остались. В конце ноября казахстанская модель Динагул Тасова во время модного показа Fashion Night Astana вышла на подиум в прозрачном платье.

«Кто-то видел красивое платье, кто-то видел голое тело, и все начали хейтить мой образ», - рассказала Динагул в интервью ВВС.

Через несколько дней после показа девушка выложила свои фотографии с синяками и объяснила, что за участие в показе ее избил молодой человек.

«Настоящее время»

«Физические раны ничто по сравнению с теми душевными ранами, которые он нанёс. Я твёрдо решила для себя, что не должна об этом молчать!» - поделилась Динагул.

Динагул Соцсети

Чуть позже в Казахстане случился еще один скандал - 18-летняя девушка выложила в сеть свои фотографии топлес, но в казахских национальных украшениях.

Против Ширин даже устроили митинг, во время которого мужчины упрекнули девушку в бесстыдстве и попросили встать на путь истинный.

«Мы, жители поселка Сарбастау, сегодня все как один вышли на улицу, чтобы высказать свое недовольство девушке в национальной одежде. Своим раздеванием она оскорбила не только казахский наряд, но и весь женский род», - заявили мужчины.

Ширин Соцсети

После волны критики Ширин сняла новое видео – снова топлес, но в свадебном головном казахском уборе.

Спустя несколько дней ее поддержала кыргызская девушка, которая надела на голову мужской национальный колпак и сфотографировала себя топлес.

Дело не в обнаженных таджичках

Несмотря на то, что многие критики обвинили девушек, как минимум, в легкомыслии, эксперты в нашем регионе обращают пристальное внимание на высказывания девушек.

Доктор философских наук, сотрудник Института, философии, политологии и права АН Таджикистана Зулайхо Усмонова считает, что все эти события можно поставить в один ряд.

- Когда сразу в нескольких странах, в одно и то же время происходят события, которые вызывают такой бурный отклик – это само по себе говорит о том, что в обществе происходят серьезные противоречивые события. События, которые отражают процессы сильнейшей трансформации, и которые вызваны глубоким конфликтом между различными идеологиями и мировоззрениями в нашем обществе, - объясняет она.

Консервативное восточное общество в Центральной Азии только на первый взгляд кажется однородным, внутри него существует множество противоположных мнений.

- В нашем обществе и политике все-таки есть что-то, что позволяет происходить таким событиям. Например, их невозможно представить в странах, которые географически совсем недалеко от нас находятся. И, несмотря на то, что была волна критики со стороны общества, на официальном уровне это было воспринято спокойно. Меня, как ученого, это радует, - поясняет Усмонова.

На вопрос о том, насколько могут быть оправданы такие провокационные методы протестов, эксперт объясняет, что причина недовольства части общества, например, по отношению к Марифат Давлатовой кроется не в обнаженных таджичках на её картинах, а в том, что создала их женщина.

- Вся культура у нас развивалась, в «классическом» ее виде, в котором женщину принято воспринимать, как объект, а мужчину, как субъект. Мужчина, как субъект обладает своими чувствами, переживаниями, взглядами и он творит объект так, как считает нужным. Поэтому если в Таджикистане мужчина-субъект вправе создавать любые картины, а женщина, как объект – нет. Феминизм Марифат и заключается в том, что она выступила субъектом, что и вызвало столько критики, - говорит Зулайхо Усмонова.

Депутат городского маджлиса народных депутатов Гульнора Амиршоева объясняет, что сегодня наблюдается явная биполярность во взглядах у молодых девушек и юношей.

- Девушки хотят получать образование, быть свободными, добиваться каких-то успехов в жизни, в карьере, а юноши считают, что они остаются хозяевами мира и могут диктовать свои условия и навязывать свои правила женщинам. Причем эти правила идут вразрез с теми трендами, которые популярны в современном мире, наоборот - это шаг к мракобесию, - говорит депутат.

Амиршоева признается, что понимает тех девушек, которые хотят бороться с таким отношением к себе в обществе.

- В силу своего возраста и юношеского максимализма они прибегают к более эпатажным мерам и устраивают протесты с помощью провокационных акций, - продолжает Гульнора. - Многие взрослые женщины их всячески поддерживают, стараются быть солидарными с ними и не давать в обиду.

«Растоптала национальные ценности»

В принципе трансформация, о которой говорит Зулайхо Усмонова, началась в нашем регионе еще в начале прошлого века. Только тогда женщины снимали с себя паранджу.

Например, вот газета «Красная нива», № 46, 1929 год, в котором опубликована статья «Паранджа» и в которой автор рассуждает о том, как следует меняться женщине на Востоке, и призывает не просто снимать с себя паранджу и рисковать своей жизнью, а обращать внимание на кое-что другое.

«У нас есть женщины, которые поверили нашему лозунгу, сняли паранджу и… воюют сейчас с мужьями. Были бы они самостоятельны, учились бы ремеслу, грамоте, шли бы к светлому пути т. Ленина, они бы выиграли борьбу с мужьями. Но, дорогой товарищ, поддержки нет, женщина одинока в борьбе, проходит месяц, другой, от лозунга ничего не остается, и опять приходится одеть паранджу, и только синяков на теле прибавляется новых много-много», - цитирует автор «делегатку-коммунистку, председателя крупного сельсовета (узбечку)».

В начале двадцатого века аргументы противников того, чтобы женщины снимали с себя паранджу, строились на попранных традициях и религии. Сегодня эти аргументы совсем не изменились.

Например, казахстанская журналистка Бибигуль Даулетбеккызы потребовала выгнать Ширин Нарчаеву из Казахстана, потому что она «растоптала национальные ценности».

Кыргызский поп-исполнитель Мирбек Атабеков, который сам выпустил провокационный клип с поцелуями и прочим в то же время, что и Zere, оценивая творчество своей коллеги в интервью Kaktus.Media, сказал, что «девушка не должна показывать то, что не положено».

«Все начинается с мелочи, а потом некоторые вещи, которые не должны восприниматься в порядке вещей, таковыми становятся. В России, например, сам Киркоров в своих клипах пьет и делает странные вещи. Это влияет на психологию его поклонников. Понимаете, когда все доступно, ценность жизни теряется. Поэтому иногда умеренность идет на пользу», - сказал Атабеков.

О том, что доступность приводит к потере ценности, сейчас говорят и западные социологи, которые вдруг обнаружили, что современным подросткам совершенно не интересны ни секс, ни наркотики, ни что-то еще из этого ряда, что завораживало их родителей раньше.

В большой статье «Why are young people having so little sex?», опубликованной в декабре 2018 года в The Atlantic ученые бьют тревогу из-за того, что в развитых странах потерян интерес к сексу, и молодые люди по собственной воле не хотят расставаться с целомудрием.

Что будет дальше?

Но в нашем регионе всё еще впереди. И Зухайло Усмонова не сомневается, что такие художественные высказывания в Таджикистане еще будут, и общество постепенно будет их осознавать и принимать.

- Это глобализация, ничего не поделаешь, мир, кажется, огромным, но на самом деле он маленький – всё рядом и всё взаимосвязано, - заключает эксперт.

Юлия Петрова, создатель общественной группы «Философия и феминизм по-таджикски» также считает, что эта тенденция будет продолжена, потому что в нашем регионе женщин, которые каждый день борются за свои права, намного больше, но впервые это вылилось в культурную жизнь и стало известно миллионам людей.

- Но появится больше женщин, которые будут публично говорить о системных или культурных проблемах, будет больше необычного творчества, посвященного несправедливости. Когда кто-то делает что-то смелое, это придает смелости другим. Это всегда вдохновляет. Новое – прекрасно, мы не должны его душить. Мы все имеем место быть – традиционные и нетрадиционные люди, мусульмане и атеисты. Центральная Азия – это не однородная масса людей, а богатое разнообразие, - говорит Юлия.

