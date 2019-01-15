Снимки топлес в инстаграме, голая грудь модели на подиуме или, как минимум, обнаженные женщины на картинах – все это в прошлом году творили восточные женщины сразу в нескольких странах нашего консервативного региона. Каждая из них понимала, что столкнется с травлей и ненавистью в свой адрес, и каждая из них действительно подверглась серьезному прессингу (даже на митинг против них выходили), но о своих поступках никто из девушек не пожалел.
Эксперты говорят, что это начало серьезных изменений в нашем регионе и имена этих девушек будут вписаны в историю.
Этой осенью весь таджикский сегмент интернета говорил об искусстве. Художница-акварелист Марифат Давлатова показала на персональной выставке картины полуобнаженных женщин с элементами таджикской одежды, и на нее обратили внимание и те, кто разбирается в искусстве и те, кто совершенно от него далек.
Когда в интервью мы спросили у Марифат, зачем она это сделала, художница ответила:
«Мы постоянно сталкиваемся с тем, что в твою сторону могут бросить неприятные слова на улице посторонние люди, даже если у тебя просто приоткрыто плечо; и я подумала, что если покажу красивое женское тело и дам понять, что это именно те женщины, которых они оскорбляют на улице, кому то станет стыдно.
Я хотела показать, что женское тело – это красиво и не нужно принимать его, как предмет, как вещь. Это выражение протеста против отношения к женщинам».
Кыргызстан и Казахстан
В те же самые дни, когда Таджикистан обсуждал выставку Марифат, соседний Кыргызстан стал обсуждать музыку. Девятнадцатилетняя кыргызская певица Zere снялась в бюстгальтере в клипе на свою песню «Кыз».
«Вот бы время пришло, эпоха, где не учат, как жить.
И не говорили бы: «Делай так, а так не делай».
Почему я должна быть такой, какой хочешь видеть меня ты или общество?
Я человек - у меня свобода слова, где твое уважение ко мне?
Я уважаю тебя. А ты уважай меня», - пела Zere в этом клипе.
На довольно важные слова в этой песне обратили внимание далеко не все – бюстгальтер интересовал больше.
На Zere обрушились проклятия соотечественников, угрозы и всевозможные обвинения. Досталось и родственникам девушки.
«Если одни звонят с поздравлениями, другие пишут в личку: «Агай, неужели эта «баба-яга» ваша дочь? Как дочь такого педагога, как вы может пойти на такое? Да, Зере моя дочка. Свободомыслящая дочь свободного Кыргызстана», – рассказывал на своей странице в ФБ отец исполнительницы Асылбек Жоондобеков.
Сама Zere объяснял идею своего клипа так:
«В Кыргызстане и вообще во всем мире почти 90% девушек подвергаются унижению в обществе, на работе или дома. Мне хотелось написать эту песню от своего имени – от имени девушки. Сначала я планировали обратиться к профессионалам, но потом решила использовать свой потенциал и самой написать песню. Вот так она создавалась», - объясняла она.
Девушки Казахстана в стороне от этого стихийного «флешмоба» не остались. В конце ноября казахстанская модель Динагул Тасова во время модного показа Fashion Night Astana вышла на подиум в прозрачном платье.
«Кто-то видел красивое платье, кто-то видел голое тело, и все начали хейтить мой образ», - рассказала Динагул в интервью ВВС.
Через несколько дней после показа девушка выложила свои фотографии с синяками и объяснила, что за участие в показе ее избил молодой человек.
«Физические раны ничто по сравнению с теми душевными ранами, которые он нанёс. Я твёрдо решила для себя, что не должна об этом молчать!» - поделилась Динагул.
Чуть позже в Казахстане случился еще один скандал - 18-летняя девушка выложила в сеть свои фотографии топлес, но в казахских национальных украшениях.
Против Ширин даже устроили митинг, во время которого мужчины упрекнули девушку в бесстыдстве и попросили встать на путь истинный.
«Мы, жители поселка Сарбастау, сегодня все как один вышли на улицу, чтобы высказать свое недовольство девушке в национальной одежде. Своим раздеванием она оскорбила не только казахский наряд, но и весь женский род», - заявили мужчины.
После волны критики Ширин сняла новое видео – снова топлес, но в свадебном головном казахском уборе.
Спустя несколько дней ее поддержала кыргызская девушка, которая надела на голову мужской национальный колпак и сфотографировала себя топлес.
Дело не в обнаженных таджичках
Несмотря на то, что многие критики обвинили девушек, как минимум, в легкомыслии, эксперты в нашем регионе обращают пристальное внимание на высказывания девушек.
Доктор философских наук, сотрудник Института, философии, политологии и права АН Таджикистана Зулайхо Усмонова считает, что все эти события можно поставить в один ряд.
- Когда сразу в нескольких странах, в одно и то же время происходят события, которые вызывают такой бурный отклик – это само по себе говорит о том, что в обществе происходят серьезные противоречивые события. События, которые отражают процессы сильнейшей трансформации, и которые вызваны глубоким конфликтом между различными идеологиями и мировоззрениями в нашем обществе, - объясняет она.
Консервативное восточное общество в Центральной Азии только на первый взгляд кажется однородным, внутри него существует множество противоположных мнений.
- В нашем обществе и политике все-таки есть что-то, что позволяет происходить таким событиям. Например, их невозможно представить в странах, которые географически совсем недалеко от нас находятся. И, несмотря на то, что была волна критики со стороны общества, на официальном уровне это было воспринято спокойно. Меня, как ученого, это радует, - поясняет Усмонова.
На вопрос о том, насколько могут быть оправданы такие провокационные методы протестов, эксперт объясняет, что причина недовольства части общества, например, по отношению к Марифат Давлатовой кроется не в обнаженных таджичках на её картинах, а в том, что создала их женщина.
- Вся культура у нас развивалась, в «классическом» ее виде, в котором женщину принято воспринимать, как объект, а мужчину, как субъект. Мужчина, как субъект обладает своими чувствами, переживаниями, взглядами и он творит объект так, как считает нужным. Поэтому если в Таджикистане мужчина-субъект вправе создавать любые картины, а женщина, как объект – нет. Феминизм Марифат и заключается в том, что она выступила субъектом, что и вызвало столько критики, - говорит Зулайхо Усмонова.
Депутат городского маджлиса народных депутатов Гульнора Амиршоева объясняет, что сегодня наблюдается явная биполярность во взглядах у молодых девушек и юношей.
- Девушки хотят получать образование, быть свободными, добиваться каких-то успехов в жизни, в карьере, а юноши считают, что они остаются хозяевами мира и могут диктовать свои условия и навязывать свои правила женщинам. Причем эти правила идут вразрез с теми трендами, которые популярны в современном мире, наоборот - это шаг к мракобесию, - говорит депутат.
Амиршоева признается, что понимает тех девушек, которые хотят бороться с таким отношением к себе в обществе.
- В силу своего возраста и юношеского максимализма они прибегают к более эпатажным мерам и устраивают протесты с помощью провокационных акций, - продолжает Гульнора. - Многие взрослые женщины их всячески поддерживают, стараются быть солидарными с ними и не давать в обиду.
«Растоптала национальные ценности»
В принципе трансформация, о которой говорит Зулайхо Усмонова, началась в нашем регионе еще в начале прошлого века. Только тогда женщины снимали с себя паранджу.
Например, вот газета «Красная нива», № 46, 1929 год, в котором опубликована статья «Паранджа» и в которой автор рассуждает о том, как следует меняться женщине на Востоке, и призывает не просто снимать с себя паранджу и рисковать своей жизнью, а обращать внимание на кое-что другое.
«У нас есть женщины, которые поверили нашему лозунгу, сняли паранджу и… воюют сейчас с мужьями. Были бы они самостоятельны, учились бы ремеслу, грамоте, шли бы к светлому пути т. Ленина, они бы выиграли борьбу с мужьями. Но, дорогой товарищ, поддержки нет, женщина одинока в борьбе, проходит месяц, другой, от лозунга ничего не остается, и опять приходится одеть паранджу, и только синяков на теле прибавляется новых много-много», - цитирует автор «делегатку-коммунистку, председателя крупного сельсовета (узбечку)».
В начале двадцатого века аргументы противников того, чтобы женщины снимали с себя паранджу, строились на попранных традициях и религии. Сегодня эти аргументы совсем не изменились.
Например, казахстанская журналистка Бибигуль Даулетбеккызы потребовала выгнать Ширин Нарчаеву из Казахстана, потому что она «растоптала национальные ценности».
Кыргызский поп-исполнитель Мирбек Атабеков, который сам выпустил провокационный клип с поцелуями и прочим в то же время, что и Zere, оценивая творчество своей коллеги в интервью Kaktus.Media, сказал, что «девушка не должна показывать то, что не положено».
«Все начинается с мелочи, а потом некоторые вещи, которые не должны восприниматься в порядке вещей, таковыми становятся. В России, например, сам Киркоров в своих клипах пьет и делает странные вещи. Это влияет на психологию его поклонников. Понимаете, когда все доступно, ценность жизни теряется. Поэтому иногда умеренность идет на пользу», - сказал Атабеков.
О том, что доступность приводит к потере ценности, сейчас говорят и западные социологи, которые вдруг обнаружили, что современным подросткам совершенно не интересны ни секс, ни наркотики, ни что-то еще из этого ряда, что завораживало их родителей раньше.
В большой статье «Why are young people having so little sex?», опубликованной в декабре 2018 года в The Atlantic ученые бьют тревогу из-за того, что в развитых странах потерян интерес к сексу, и молодые люди по собственной воле не хотят расставаться с целомудрием.
Что будет дальше?
Но в нашем регионе всё еще впереди. И Зухайло Усмонова не сомневается, что такие художественные высказывания в Таджикистане еще будут, и общество постепенно будет их осознавать и принимать.
- Это глобализация, ничего не поделаешь, мир, кажется, огромным, но на самом деле он маленький – всё рядом и всё взаимосвязано, - заключает эксперт.
Юлия Петрова, создатель общественной группы «Философия и феминизм по-таджикски» также считает, что эта тенденция будет продолжена, потому что в нашем регионе женщин, которые каждый день борются за свои права, намного больше, но впервые это вылилось в культурную жизнь и стало известно миллионам людей.
- Но появится больше женщин, которые будут публично говорить о системных или культурных проблемах, будет больше необычного творчества, посвященного несправедливости. Когда кто-то делает что-то смелое, это придает смелости другим. Это всегда вдохновляет. Новое – прекрасно, мы не должны его душить. Мы все имеем место быть – традиционные и нетрадиционные люди, мусульмане и атеисты. Центральная Азия – это не однородная масса людей, а богатое разнообразие, - говорит Юлия.
А что вы думаете по этому поводу?
Примите участие в нашем опросе
подождите нашему сервису нужно загрузиться
Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».
Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Как в Таджикистане зимуют гиссарские овцы?
«Аэрофлот» лишил постоянного клиента привилегий из-за критики в соцсетях
Футбольный клуб «Худжанд» купил грузинского легионера
На рынках Ташкента появятся мобильные книжные магазины
На Луне проросли семена хлопка, доставленные китайским луноходом
Эмомали Рахмон подписал указ, запрещающий любые проверки деятельности производственников
Узбекистан и Германия договорились в Берлине на $4 миллиарда
Фильм таджикского режиссера удостоен награды Международного фестиваля в Китае
ВБ: Отток капитала из Таджикистана ускорится
Перед визитом Мирзиёева в Европу в Узбекистане заработали Facebook и YouTube
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста