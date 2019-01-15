С 14 января по настоящее время в Узбекистане отмечают возобновление работы соцсетей Facebook, YouTube и Вконтакте, сообщает CA-NEWS.
Ранее блокированные в Узбекистане популярные мессенджеры и видеохостинг работают без подключения VPN-приложений и прокси-серверов (анонимайзеров), сообщает издание.
О безпроблемном доступе в соцсетях уже высказались потребители всех интернет-провайдеров страны, что свидетельствует о том, что доступ к соцсетям был закрыт одновременно со всех провайдеров. На фоне этого население страны делилось друг с другом адресами VPN и прокси-сайтов, научившись пользоваться ими.
В тоже время, пишет издание, в крупных информационных государственных агентствах страны и министерствах Facebook и YouTube почти всё это время продолжали открываться без каких-либо VPN и анонимайзеров.
Проблемы с открытым доступом в Facebook начались в Узбекистане в сентябре прошлого года. Позже перестали перестал открываться YouTube.
20-22 января намечается визит президента Шавката Мирзиёева в Германию. Некоторые пользователи узбекского сегмента выразили мнение, что нынешнее послабление связано именно с этим событием.
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