С 14 января по настоящее время в Узбекистане отмечают возобновление работы соцсетей Facebook, YouTube и Вконтакте, сообщает CA-NEWS.

Ранее блокированные в Узбекистане популярные мессенджеры и видеохостинг работают без подключения VPN-приложений и прокси-серверов (анонимайзеров), сообщает издание.

О безпроблемном доступе в соцсетях уже высказались потребители всех интернет-провайдеров страны, что свидетельствует о том, что доступ к соцсетям был закрыт одновременно со всех провайдеров. На фоне этого население страны делилось друг с другом адресами VPN и прокси-сайтов, научившись пользоваться ими.



В тоже время, пишет издание, в крупных информационных государственных агентствах страны и министерствах Facebook и YouTube почти всё это время продолжали открываться без каких-либо VPN и анонимайзеров.



Проблемы с открытым доступом в Facebook начались в Узбекистане в сентябре прошлого года. Позже перестали перестал открываться YouTube.

20-22 января намечается визит президента Шавката Мирзиёева в Германию. Некоторые пользователи узбекского сегмента выразили мнение, что нынешнее послабление связано именно с этим событием.

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