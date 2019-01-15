Фотографию куриного яйца, опубликованную в Инстаграме world_record_egg, лайкнули почти 39 миллионов раз - снимок стал самым популярным в истории соцсети.

Автор аккаунта 4 января предложил подписчикам установить новый мировой рекорд по лайкам, который на тот момент удерживала фотография из инстаграма американской модели Кайли Дженнер. Фото ее дочери, опубликованное 7 февраля 2018 года, набрало более 18 миллионов лайков.

Фото новорожденной Сторми, которая получила больше всего лайков Фото Instagram

К утру 13 января у снимка яйца было уже девять миллионов лайков; в течение следующих 10 часов это число удвоилось. По приблизительным расчетам, фото яйца лайкали по одному миллиону раз в час. За это время на world_record_egg подписались 2,5 миллиона человек, пишет

На данный момент под фото яйца более 1,7 млн. комментариев, а у аккаунта почти 5,5 млн. подписчиков.

Автор аккаунта сообщил, что страницу ведет курица Генриетта из британской деревни. Генриетта отказалась от телефонного интервью, но согласилась ответить на вопросы журналистов по электронной почте. Курица рассказала, что ее яйцо зовут Юджин.

По словам Генриетты, она решила установить мировой рекорд после того, как бросила пить в рамках акции Dry January и прочитала статью о 20 лучших постах в Instagram, где упоминалась фотография Кайли Дженнер.

«Ничего личного», — добавила Генриетта.

В ответ Кайли Дженнер опубликовала видео, в котором на дороге разбивает куриное яйцо. «Получай, маленькое яйцо!», — написала она.

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