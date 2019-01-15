В Душанбе увеличивается спрос на собак и кошек. И не только. Сейчас стало модно иметь дома попугаев, аквариумных рыб, крабов и даже змей и гигантских пауков. Где можно приобрести этих животных, за какую цену и как за ними ухаживать – в нашем материале.
«Ашан» - это не только еда
В столичном супермаркете «Ашан» продают не только товары народного потребления. Здесь можно посетить кинотеатр, посидеть в кафе с другом или же подарить своему ребенку праздник в детском городке развлечений. А еще лучше, купить ему милую собачку в находящемся тут же зоомагазине.
Хозяйка зоомагазина Рухшона Куйсунова хорошо знает свое дело.
«Любовь к животным у нас от отца – Бердыева Зокирджона, - рассказывает Рухшона. - Каждое утро мы просыпались под пение канареек, попугаев. Были у нас и аквариумные рыбки. Отец занимался разведением этих животных и птиц. Мы - брат Азиз, я и сестра Гульмира помогали ему. Кстати, популярные в городе зоомагазины на территории Зеленого базара, аэропорта и зоопарка были нашими. Сейчас мы продолжаем дело отца».
В этом зоомагазине можно купить кошек, собак, хомячков, рыбок, попугаев и других животных и птиц.
«Некоторые виды разводим сами, что-то привозим из других стран – Узбекистана, России, Казахстана. Цены разные, в зависимости от особенностей вида, а также транспортных расходов, - объясняет Гульмира. - Например, попугай корелла или неразлучник стоит 150 сомони, розелла – 400-500 сомони, канарейки – 200 сомони. Много у нас видов аквариумных рыбок, таких как меченосец, золотая рыбка, скалярия, петушок. Цена – от 5 сомони и выше. Хомяк сирийский, джунгарский – по 40 сомони. Дороже – королевская морская свинка. Из экзотических животных есть у нас крабы – 90 сомони. Из собак, недавно заказали французского бульдога – он стоит 2,5 тысячи сомони. Продаем также аксессуары для животных, корм».
По словам Рухшоны, уход за животными и птицами – дело непростое, требующее времени, терпения.
«Каждому покупателю мы даем советы по уходу за животным. Прививки, полноценное питание, чистота, соблюдение температуры, доступ чистого воздуха и возможность активного движения - вот основные условия содержания животных и птиц. К сожалению, немало случаев, когда купив собаку или рыбок, люди не уделяют им должного внимания и это нередко приводит к печальным последствиям. За животными нужен постоянный уход, иначе лучше не покупать их ради нескольких дней забавы».
«Аллигатор», где живет какаду
Как рассказали продавцы зоомагазинов, сейчас они могут доставить покупателям любое животное, содержание которого не запрещено законом и не угрожает окружающим. Так, хамелеона или карликового крокодила в зоомагазинах можно приобрести за $300. Фаланга стоит 500 сомони, можно заказать даже питона за $1 тысячу.
«Очень важно создать для ваших питомцев близкие к их ареалу жизни условия. Например, некоторые виды рыбок любят богатую кислородом, холодную, бурлящую воду, другие – теплую, спокойную. Нужно также рассчитывать количество животных и объем места их содержания. Всю эту информацию можно найти в интернете, но при этом визит к специалисту за советом по содержанию каждого животного обязателен», - говорит один из экспертов по животным.
На проспекте Сино в Душанбе расположен зоомагазин «Аллигатор». Его владелец Сергей Добарский занимается разведением и продажей животных и птиц уже 16 лет. В этом зоомагазине нередко можно встретить необычных представителей фауны. Сейчас здесь «командует» любимчик Сергея, 6-месячный желтохохлый какаду. Цена этой птицы на рынке – в среднем $1,5 тыс.
«Длина тела какаду достигает до 50 сантиметров, крыла 30-40 см, - рассказывает Добарский. - Основу его питания составляют плоды, орехи, почки растений, ягоды, цветы, семена и корни трав, мелкие насекомые и их личинки. Эти попугаи пользуются большой популярностью среди любителей природы. Они быстро приручаются и сильно привязываются к человеку. Какаду не обладают хорошей способностью к звукоподражанию. Зато они способны к различным трюкам, нередко их можно увидеть в цирковых представлениях. Продолжительность жизни какаду - до 50 лет».
В террариуме у Сергея живет крупный красавец паук из Бразилии – геникулята, или как его еще называют, паук-птицеед.
«Ему четыре года, - знакомит нас со своим питомцем специалист. - Крупный вид достигает размаха ног в 22 см. При «помощи» кино этот паук приобрел плохую репутацию, хотя он ничуть не опасен. Его яд не считается медицинской проблемой. Если спровоцировать этого паука, то он может укусить, однако это хотя и болезненно, но не столь опасно, как укус собаки или кошки. И даже птиц геникулята не способен убить. Его рацион – животные подходящего размера – небольшие насекомые, ящерицы, мелкие птенцы».
По словам Сергея, эти пауки ценятся в качестве домашних животных из-за их размера, неприхотливости в содержании и яркой контрастной окраски.
Лола: Разведение собак и кошек – это игра со своими правилами
В принципе, сейчас можно купить животных и птиц через интернет, или на «Птичьем рынке» в районе Рудаки. Но купив их у неизвестного продавца, подчас невозможно определить родословную животного, состояние его здоровья и т.д.
А вот у душанбинки Лолы Наботовой в этом отношении все налажено на профессиональном уровне. Она почти 15 лет занимается разведением собак и кошек. У нее свой зоомагазин в столичном торговом центре «Би-1».
«Мне с юных лет нравились собаки, - рассказывает Лола. – В советские годы в Таджикистане уделяли серьёзное внимание разведению различных пород животных, особенно собак. Я была членом республиканского клуба Федерации служебного собаководства СССР. В 1995 году впервые выступила на племенной выставке со своей овчаркой Шарлоттой. Кстати, помните фильм «Джура - охотник из Мин-Архара». Так вот собака главного героя, Теке – была из нашего клуба. Она там свою роль сыграла отлично».
По словам Лолы, события 90-х нанесли серьезный урон собаководству в Таджикистане. Многие эксперты, а также люди, имеющие хорошие породы собак, покинули страну. Большинство оставшихся в республике специалистов поменяли свою профессию.
«Было трудно, но я не бросила любимое дело. Сейчас сама держу линию пород собак, кошек. В основном, занимаюсь разведением немецких овчарок. Еще развожу такие породы, как той-терьер, английский кокер-спаниель», - рассказала далее специалист.
Гордостью Лолы являются также кошки таких пород, как шотландская вислоухая и прямоухая, турецкая ангора, британская и другие.
«Разведение собак и кошек - это игра, игра со своими правилами, с шансами на выигрыш и возможностью поражения, - говорит Лола. - Может быть, поэтому оно так привлекательно. Постоянное стремление к совершенству - это предназначение нашей работы. Всегда ждешь, что следующий помет будет тот самый, на все времена».
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